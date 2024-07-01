Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lewat Single Baru, Syarla Marz Ajak Pendengar Mengheningkan Cinta

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |23:23 WIB
Lewat Single Baru, Syarla Marz Ajak Pendengar <i>Mengheningkan Cinta</i>
Lewat single baru, Syarla Marz ajak pendengar Mengheningkan Cinta. (Foto: HITS Records)
JAKARTA - Syarla Marz, finalis Indonesian Idol Season 12, merilis single kedua berjudul Mengheningkan Cinta. Lagu tersebut diciptakan oleh Dimas Wibisana dan Bianca Nelwan, sementara liriknya digarap Syarla. 

Dalam proses penggarapan lagu tersebut, Syarla mengaku, dibantu beberapa musisi ternama. Barsena Bastiandhi misalnya, berperan sebagai vocal director, sementara Andrea Tangkulung mengurusi musiknya. 

Lagu Mengheningkan Cinta bercerita rasa kecewa, cinta, namun penuh kesakitan. Semua itu membuat orang yang merasakannya pasrah pada keadaan dan berharap orang yang dicintainya akan menemukan kebahagiaan. 

“Judul lagu ini catchy banget. Jarang kan ada lagu judulnya catchy begini. Liriknya bagus, musiknya rich banget karena ada strings, biola, dan cello. Jadi kaya nuansa orkestra gitu. Kesannya megah,” ujar Syarla Marz.

Syarla Marz rilis single baru, Mengheningkan Cinta. (Foto: HITS Records)

Sepanjang penggarapan Mengheningkan Cinta, Syarla mengaku, mendapat banyak masukan dari teman-teman musisi. Dari situ, dia akhirnya bisa menyumbang lirik dan nada dalam lagu tersebut. 

“Aku ada andil (dalam lagu ini), tapi enggak banyak sih. Karena pada dasarnya lagu kak Dimas dan kak Bianca ini sudah enak. Aku tinggal tambahin bagian yang menurut aku bisa jadi ‘Syarla banget’,” imbuh Syarla Marz.*

(SIS)

