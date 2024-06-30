Beby Tsabina dan Rizki Natakusumah Gelar Ngunduh Mantu, Gesture Suami Tuai Sorotan

JAKARTA - Beby Tsabina dan Rizki Natakusumah menggelar acara ngunduh mantu. Acara resepsi ngunduh mantu itu digelar di kediaman Rizki, di kawasan Pandeglang, Banten pada Sabtu (29/6/2024).

Setelah selesai acara, perempuan berdarah Aceh itu bersyukur acara yang tak kalah mewah dan meriah itu berjalan lancar.

"Iya alhamdulillah hari ini resepsi acara pernikahan yang di Pandeglang sudah selesai ya lancar ya sayang," kata Beby Tsabina sambil berjalan seperti dalam video yang diunggah di akun Instagram @rizkinatakusumah.

"Alhamdulillah terima kasih untuk WO," sahut Rizki Natakusumah.

Tak hanya kepada WO, Beby Tsabina juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk mewujudkan acara pernikahannya tersebut.

"Semua tim dan masyarakat yang datang, panitia keluarga terima kasih banyak acara berjalan dengan lancar sehat-sehat semua," ungkap Beby Tsabina.

Terakhir, Beby memohon doa agar rumah tangganya bersama Rizki Natakusumah selalu dipenuhi dengan kebahagiaan.

"Doakan kita semoga bahagia selalu. Aamiin," pungkas Beby Tsabina.

Saat memohon doa, Rizki Natakusumah langsung mencium kepala sang istri. Sontak saja gesture anggota DPR RI itu menuai sorotan.