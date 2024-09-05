Beby Tsabina Ungkap Alasan Tubuhnya Kian Kurus Hingga Bikin Netizen Cemas

JAKARTA - Beby Tsabina membuat warganet khususnya para penggemarnya cemas karena tubuhnya disebut-sebut makin kurus.

Warganet lantas memintanya untuk makan lebih banyak agar berat badannya kembali naik. Beby Tsabina lantas buka suara.

Melalui postingan di story Instagramnya, Beby Tsabina seolah ingin memastikan bahwa ia sebenarnya tidak mengurangi porsi makannya sedikit pun.

Bahkan, wanita berusia 21 tahun ini menyebut, ia termasuk sosok yang cukup ‘doyan’ makan.

“Pada bilang aku disuruh makan banyak. Guys aku makan terus tau,” ujar Beby, dalam keterangan salah satu postingan, di akun Instagramnya, @bebytsabina.

Beby juga tampak membagikan beberapa potret makanan yang ia konsumsi dalam beberapa waktu terakhir.

Mulai dari mie instan, risoles, pizza berukuran besar, hingga berbagai makanan cepat saji lainnya.

Namun, Beby tampak tetap mengapresiasi komentar-komentar netizen yang menyebutnya semakin kurus.

Meski begitu, ia kembali memastikan, bentuk tubuhnya kini memang cenderung kurus dan tinggi sejak ia memutuskan untuk melakukan operasi skoliosis.

“Makasih yaa yang banyak perhatian sama aku hihi jadi malu. Tapi jangan khawatir ya. Emang kurus aja semenjak operasi karena tinggi aku naik 5cm,” tuturnya lagi.