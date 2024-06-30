Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Sumargo Sebut Bayi dalam Kandungan Istrinya Sungsang

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |19:45 WIB
Denny Sumargo Sebut Bayi dalam Kandungan Istrinya Sungsang
Denny Sumargo sebut bayi dalam kandungan istrinya sungsang (Foto: Instagram/sumargodenny)
JAKARTA - Denny Sumargo dan Olivia Allan saat ini tengah menantikan kelahiran dari anak pertamanya. Diperkirakan, Olivia Allan akan melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan pada pertengahan Juli 2024.

Saat ini, usia kehamilan Olivia Allan sudah memasuki 35 minggu. Namun, sebagai suami Denny Sumargo belum bisa memastikan apakah istrinya bisa melahirkan secara normal atau caesar.

"Masih mau ditentukan ya last minute nanti soalnya bisa normal bisa caesar. Tapi anaknya gede deh," ujar Denny Sumargo, di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juni 2024.

Bukan tanpa alasan, pasalnya selama melakukan check up, ukuran bayi yang dikandung Olivia bisa dikatakan cukup besar. Bahkan lantaran terlalu aktif bergerak, saat ini bayi tersebut berada dalam keadaan sungsang, atau bagian kepala belum berada di jalur lahir.

Denny Sumargo dan Olivia Allan

Denny Sumargo sebut bayi dalam kandungan istrinya sungsang (Foto: Instagram/sumargodenny)

"Beratnya udah mau 3 kg dan agak panjang, suka muter-muter kadang-kadang kepalanya ke bawah kadang naik ke atas kayak sungsang gitu," jelas Denny Sumargo.

Jika kondisi janin terus sungsang, sang istri dipastikan harus menjalani persalinan secara caesar.

"Karena kalau sungsang mesti caesar kan. Jadi masih nanti dilihat, cuma kita udah prepare," pungkas Denny Sumargo.

(van)

