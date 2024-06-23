Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Intip Gelaran Acara di Kediaman Beby Tsabina Jelang Pernikahannya Hari Ini

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |07:32 WIB
Intip Gelaran Acara di Kediaman Beby Tsabina Jelang Pernikahannya Hari Ini
Intip gelaran acara di kediaman Beby Tsabina jelang pernikahan hari ini (Foto: Instagram/bebytsabina)
JAKARTA - Artis Beby Tsabina, siap melepas masa lajangnya dan akan dinikahi oleh pria pilihan hatinya, Rizki Natakusumah. Pernikahan mereka pun akan diselenggarakan hari ini, Minggu, 23 Juni 2024 pukul 09.30 WIB dan disiarkan secara live dari Instagram The Bride Story dan Youtube milik Beby Tsabina.

Jelang acara bahagianya pagi ini, Beby Tsabina diketahui sudah melaksanakan satu persatu rangkaian acara pernikahan mulai dari pengajian hingga siraman. Bahkan dua momen tersebut diselenggarakan kental dengan nuansa adat Aceh.

Acara pengajian dan siraman jelang pernikahan sendiri terlihat dilakukan oleh Bebby di kediamannya. Bahkan dia juga sempat membagikan foto di Instagram Storynya yang memerlihatkan dekorasi yang begitu cantik untuk menyambut acara Seumano Pucok (siraman dan pengajian) serta Bohgaca atau yang disebut juga sebagai Malam Berinai dalam tradisi Aceh.

Seluruh rangkaian acara dihadiri oleh keluarga serta sahabat-sahabat Beby di dunia hiburan seperti Rebecca Klopper, Cassandra Lee, Jovita Karen, Gabriella Ekaputri, Maudy Effrosina dan yang lainnya. Air mata haru bercampur bahagia dari keluarga dan sahabatnya pun mengiringi langkah Beby dalam setiap prosesi yang dilakukannya.

Beby Tsabina

Intip gelaran acara di Kediaman Beby Tsabina jelang pernikahan hari ini (Foto: Instagram/bebytsabina)

Dalam foto yang dibagikan Cassandra Lee di akun Instagram pribadinya, Beby Tsabina tampak tersenyum dengan memakai roncean melati sebagai slayer penutup bagian bahu dan dada yang dikenakannya.

Roncean itu juga menghiasi bagian kepalanya. Roncean melati ini umum digunakan ketika acara siraman.

Sementara salah satu kerabatnya pemilik akun @uutatariri membagikan video saat Beby Tsabina mengenakan dress putih dan veil berwarna senada dengan motif berwarna pink saat acara pengajian berlangsung. Beby tampak bersimpuh di hadapan kedua orang tuanya.

