Mengenal Joko Tirtono, Sosok di Balik Kebun Binatang Gembira Loka

JAKARTA - Artikel ini akan membahas soal siapakah sosok Kanjeng Mas Tumenggung Antonious Tirtodiprojo alias Joko Tirtono. Beliau diketahui merupakan direktur utama dari Gembira Loka Zoo yang berlokasi di Kotagede, Yogyakarta dan mendapatkan gelar MT alias Kanjeng Mas Tumenggung pada 9 November 1988

Lahir di Jetis, Bumijo, Yogyakarta, Joko Tirtono merupakan anak dari Tirtowinoto yang merupakan pemilik dari Gembira Loka Zoo.

Setelah ayahnya meninggal dunia di 1987, Joko Tirtono dikukuhkan menjadi pengurus Yayasan dan menjabat sebagai Bendahara I sekaligus Direktur dari Kebun Raya serta Kebun Binatang Gembira Loka. Artinya, sudah 37 tahun Joko Tirtono menjabat sebagai direktur dari kebun binatang Gembira Loka, Yogyakarta.

Joko Tirtono menghabiskan masa kecil dan remajanya di Yogyakarta dan mengenyam pendidikan di kota pelajar tersebut. Setelah menempuh pendidikan SMP di Immaculata pada 1980, Joko Tirtono pun melanjutkan sekolahnya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada.

Ditangan Joko Tirtono, Gembira Loka mampu kembali menjadi salah satu lembaga konservasi yang mendapatkan nilai 84,77 atau nilai huruf A terkait mutu yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada September 2022.

Mengebal Joko Tirtono, sosok di balik kebun binatang Gembira Loka (Foto: Ist)





Penilaian tersebut didapat dari tujuh komponen mulai dari administrasi dan fasilitas pengelolaan, pengelolaan satwa, kesehatan satwa, fasilitas pengunjung, konservasi dan pemberdayaan masyarakat, serta sumber daya manusia serta keberlanjutan (sustainability), dan akan berlaku selama lima tahun.

Berhasil mencapai nilai sangat baik dalam penilaian tersebut, Joko Tirtono mengaku bersyukur. Pasalnya, pencapaian tersebut mampu menegaskan bahwa Gembira Loka Zoo berkomitmen penuh sebagai lembaga konservasi yang membangun kebun binatang menjadi lebih baik berlandaskan visi dan misinya.

“Harapannya, terakreditasinya Gembira Loka Zoo dapat digunakan untuk menghindari praktik buruk manajemen yang mempengaruhi kualitas hidup satwa,” ujar Joko Tirtono.

Meski sudah mendapatkan nilai A, Joko Tirtono menyebut jika Gembira Loka Zoo juga akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitasnya untuk pengunjung.

Pencapaian Gembira Loka Zoo saat ini tentunya tak lepas dari berbagai terpaan, mulai dari menurunnya pengunjung, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus yang merusak fasilitas serta sarana dan prasarana, hingga pandemi Covid-19. Bahkan para karyawan sempat di rumahkan saat masa Covid-19 untuk menghemat biaya operasional, mengingat tak adanya bantuan dari pemerintah daerah.