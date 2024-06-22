Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bahaya Ain dan Kisah Pemuda Hijrah di Cahaya Hati Indonesia Hanya di iNews

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |11:01 WIB
Bahaya Ain dan Kisah Pemuda Hijrah di Cahaya Hati Indonesia Hanya di iNews
Program Cahaya Hati Indonesia Inews (Foto: Inews)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tantangan, menemukan kedamaian hati dan makna sejati dalam hidup seringkali menjadi pencarian yang sulit. Program Cahaya Hati Indonesia di iNews hadir untuk memberikan inspirasi dan pencerahan melalui kisah-kisah nyata yang menggugah hati dan pikiran.

Dipandu oleh Host David Chalik, Cahaya hati Indonesia mengambil tema ‘Ain dalam islam pada hari sabtu 22 Juni pukul 12.00 WIB bersama ustadz Hasan Kosasih, ustadz Tian Kamaludin dan ustadz Kamaruzzaman. Dalam Islam, keberadaan 'ain didukung oleh beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Hadits. Terdapat beberapa hadits yang menjelaskan tentang bahaya 'ain. Rasulullah SAW bersabda: "'Ain itu benar adanya. Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka 'ain lah yang dapat mendahuluinya." (HR. Muslim).

Bahaya Ain dan Kisah Pemuda Hijrah di Cahaya Hati Indonesia Hanya di iNews

Dilanjutkan pada Minggu 23 Juni pukul 12.00 WIB dengan tema “Seorang Pemuda yang sedang Hijrah” bersama Ustadz Taufiqurrahman dan Ustadz Hasan Kosasih, yang akan menampilkan kisah seorang pemuda bernama Bilal, yang pernah terjerumus dalam pergaulan bebas dan kehidupan malam yang penuh dengan kenikmatan sesaat namun kosong makna. Kehidupan Bilal berubah drastis ketika ia menyadari bahwa jalan yang ia tempuh tidak membawa kebahagiaan sejati, melainkan kehampaan dan penyesalan.

Setiap episode Cahaya Hati Indonesia dilengkapi dengan segmen “Ngaji Yuk” bersama Ustadz Munawir Ngacir . Di segmen ini pemirsa di studio dan di rumah diajak untuk belajar mengaji serta untuk memperdalam pemahaman keagamaan. Jangan lewatkan juga kesempatan untuk memperkaya ilmu-ilmu spiritual dan pengetahuan agama kita serta mari bersama-sama menapaki akhir pekan dengan makna yang mendalam dari ajaran Alquran.

Yuk, Saksikan “Cahaya Hati Indonesia”, hadir setiap sabtu dan Minggu pukul 12.00 WIB, hanya di iNews.

(aln)

