Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Video Penangkapan Virgoun dan Teman Wanitanya Viral, Netizen Nyinyir

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |18:37 WIB
Video Penangkapan Virgoun dan Teman Wanitanya Viral, Netizen Nyinyir
Viral video penangkapan Virgoun (Foto: IG Virgoun)
A
A
A

JAKARTA - Video penangkapan musisi Virgoun terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu beredar di Instagram. Virgoun dan wanita berinisial PA tampak kooperatif saat diciduk Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Dalam video itu, terlihat sejumlah petugas mendatangi kamar kos milik sang musisi sambil menunjukan lembaran dalam map hijau yang disinyalir surat penangkapan.

Video Penangkapan Virgoun dan Teman Wanitanya Viral, Netizen Nyinyir

Virgoun yang mengenakan hoodie hitam tampak menunjukan wajah lesu ketika kamar kosan disatroni polisi.

Sementata PA yang mengenakan hoodie hijau turut menunjukan ekspresi serupa. Kala itu keduanya belum menutupi wajahnya masing-masing ketika diciduk petugas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186484/virgoun-0UPu_large.jpg
Eva Manurung Klaim Virgoun Punya Hak Mengakses CCTV di Rumah Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186419/virgoun-gCzZ_large.jpg
Virgoun Gerak Cepat Amankan Anak usai Skandal Perzinaan Inara Rusli Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186170/virgoun-Ifnv_large.jpg
Virgoun Diduga Penyebar Video Syur 2 Jam Inara Rusli dan Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123361/virgoun-BqrS_large.jpg
Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123295/luna_alhamdy-XUeB_large.jpg
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041171/virgoun_dan_starla-8Lyu_large.jpg
Dapat Izin Inara Rusli Bertemu Virgoun, Starla: Mommy sama Daddy Sudah Baikan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement