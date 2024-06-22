Video Penangkapan Virgoun dan Teman Wanitanya Viral, Netizen Nyinyir

JAKARTA - Video penangkapan musisi Virgoun terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu beredar di Instagram. Virgoun dan wanita berinisial PA tampak kooperatif saat diciduk Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Dalam video itu, terlihat sejumlah petugas mendatangi kamar kos milik sang musisi sambil menunjukan lembaran dalam map hijau yang disinyalir surat penangkapan.

Virgoun yang mengenakan hoodie hitam tampak menunjukan wajah lesu ketika kamar kosan disatroni polisi.

Sementata PA yang mengenakan hoodie hijau turut menunjukan ekspresi serupa. Kala itu keduanya belum menutupi wajahnya masing-masing ketika diciduk petugas.