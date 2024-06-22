Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syok Virgoun Ditangkap, Eva Manurung Dua Kali Sesak Napas

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |15:12 WIB
Syok Virgoun Ditangkap, Eva Manurung Dua Kali Sesak Napas
Virgoun ditangkap, Eva Manurung dua kali sesak napas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kasus narkoba yang menyeret penyanyi Virgoun berdampak pada kesehatan Eva Manurung selaku ibu kandung. Dia pingsan saat pertama kali menemui anaknya yang tengah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat usai diamankan pada Kamis (20/6/2024).

Eva pun nyaris mengalami hal serupa pada kunjungan keduanya. Dia menjelaskan kondisinya dipicu lantaran asam lambung naik dan sesak napas.

Syok Virgoun Ditangkap, Eva Manurung Dua Kali Sesak Napas

"Saya stres stres banget, asam lambung naik, saya sesak napas dua kali, karena saya tau anak saya lagi mengalami goncangan hidup dengan keluarganya," tuturnya.

Eva juga mengaku cukup kecewa dengan kelakuan Virgoun. Namun, dia tetap berkomitmen untuk mendampingi putranya menjalani proses hukum yang ada.

Dalam pertemuannya itu, Eva juga meminta Virgoun untuk berubah ke arah yang lebih baik dan senantiasa mengingat nasib ketiga anaknya.

"Saya cuma bisa rangkul anak saya, saya bilang 'berubah ya nak, berubah ya. Mami akan ada kapan pun di setiap apapun, yang sudah, ya sudah, lihatlah wajah ketiga anakmu', cuma tu, dia bilang 'iya mami'," pungkasnya.

(aln)

