HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Ungkap Kronologi Penangkapan Virgoun Terkait Kasus Narkoba

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |13:03 WIB
Polisi Ungkap Kronologi Penangkapan Virgoun Terkait Kasus Narkoba
Kronologi penangkapan Virgoun terkait kasus narkoba. (Foto: Instagram/@virgoun_)
A
A
A

JAKARTA - Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawienny Panjiyoga mengungkapkan, kronologi penangkapan Virgoun atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika, pada Kamis (20/6/2024).

"Kami mengamankan pria berinisial VPT (Virgoun Putra Tambunan) dan perempuan bernama PA di kamar kos yang terletak di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, pada 20 Juni 2024, pukul 01.00 WIB," kata Panjiyoga saat ditemui di kantornya, pada Jumat (21/6/2024).

Dari lokasi penangkapan, polisi mengamankan barang bukti berupa satu klip kecil narkoba jenis sabu dan alat isap (bong). "Sampai kini, VPT dan PA masih menjalani pemeriksaan intensif dengan penyidik," katanya lagi.

Panjiyoga menambahkan, jika pihaknya masih mendalami keterlibatan Virgoun dan PA dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika tersebut. Dia memastikan, informasi mendetail akan disampaikan Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi setelah pemeriksaan rampung.

Kronologi penangkapan Virgoun terkait kasus narkoba. (Foto: Instagram/@virgoun_)

"Saat ini, kedua orang tersebut masih menjalani pemeriksaan mendetail terkait dari mana barang bukti tersebut didapatkan. Sekarang tim kami masih dilapangan untuk mengusut kasus tersebut," tuturnya menambahkan.*

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
