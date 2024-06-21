Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Amankan 1 Klip Sabu dari Kamar Kos Virgoun

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |12:36 WIB
Polisi Amankan 1 Klip Sabu dari Kamar Kos Virgoun
Polisi amankan 1 klip sabu dari kamar kos Virgoun. (Foto: Instagram/Virgoun)
A
A
A

JAKARTA - Virgoun diamankan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Metro Jakarta Barat di kosan sang penyanyi di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, pada 20 Juni 2024, pukul 01.00 WIB. Pelantun Saat Kau Telah Mengerti itu ditangkap terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.

Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga mengatakan, pihaknya mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dari kosan sang penyanyi. "Kami amankan 1 klip kecil sabu dan alat isapnya (bong)," ungkapnya, pada Jumat (21/6/2024). 

Selain mengamankan barang bukti, Panjiyoga menyebut, polisi mengamankan Virgoun bersama seorang perempuan berinisial PA. Saat ini, polisi masih mendalami hubungan Virgoun dan PA dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Panjiyoga menegaskan, Virgoun dan PA belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih dalam pemeriksaan intensif. "Kami masih memeriksa yang bersangkutan. Jadi belum (berstatus tersangka)," katanya menambahkan.

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186484/virgoun-0UPu_large.jpg
Eva Manurung Klaim Virgoun Punya Hak Mengakses CCTV di Rumah Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186419/virgoun-gCzZ_large.jpg
Virgoun Gerak Cepat Amankan Anak usai Skandal Perzinaan Inara Rusli Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186170/virgoun-Ifnv_large.jpg
Virgoun Diduga Penyebar Video Syur 2 Jam Inara Rusli dan Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123361/virgoun-BqrS_large.jpg
Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123295/luna_alhamdy-XUeB_large.jpg
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041171/virgoun_dan_starla-8Lyu_large.jpg
Dapat Izin Inara Rusli Bertemu Virgoun, Starla: Mommy sama Daddy Sudah Baikan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement