Febby Carol Menangis Tahu Virgoun Ditangkap : Doakan Gue Sama Mami Kuat

JAKARTA - Musisi Virgoun ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Tak lama berselang usai informasi penangkapan Virgoun diungkap oleh pihak kepolisian, kakak dan ibu Virgoun, Febby Carol dan Eva Manurung menyambangi Polres Metro Jakarta Barat.

Melalui unggahan Instagram pribadinya, Febby mengaku dirinya ingin segera bertemu dengan sang adik untuk bicara dari hati ke hati mengenai kasus penyalahgunaan narkoba yang dialami Virgoun.

"Gue akan temui adek gue, mungkin kita berbicara 'kenapa kok bisa terjadi kayak gini' alasannya itu mungkin besok, kenapa dan kenapanya karena kita gak tahu dan gak berharap ini terjadi," ujar Febby Carol dikutip dari unggahan TikTok pribadinya @febbycarol, Jumat (21/6/2024).

Febby mengaku dirinya dan sang ibu syok mendengar kabar ini. Baginya, peristiwa ini menjadi pukulan telak bagi keluarganya namun dia meyakini bahwa akan ada hikmah dibaliknya.

"Kaget banget, ini pukulan dan cobaan juga, lagi dicoba, diuji. Mungkin dibalik ini semua nantinya lebih baik lagi, bisa menyatu lagi dengan keluarga," sambungnya.