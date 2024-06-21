Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kemenparekraf Dukungan Voice Of Baceprot yang Tampil di Glastonbury Festival 2024

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |21:01 WIB
Kemenparekraf Dukungan Voice Of Baceprot yang Tampil di Glastonbury Festival 2024
Kemenparekraf dukung Voice of Baceprot di Glastonbury Festival 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Band heavy metal asal Garut, Jawa Barat, Voice of Baceprot (VoB) siap menghentak panggung Glastonbury Festival 2024, pada 26 - 30 Juni 2024. Ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi industri kreatif Tanah Air, mengingat mereka menjadi band Indonesia pertama yang tampil pada festival paling bergengsi di London, Inggris tersebut.

Keberhasilan Voice of Baceprot dalam menggebrak panggung internasional pun mendapat dukungan penuh dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Kemenparekraf Dukungan Voice Of Baceprot yang Tampil di Glastonbury Festival 2024

"Ini pencapaian yang sangat membanggakan untuk Indonesia mereka juga akan tampil di legendary festival di UK. Saya ucapkan selamat, dan bukan hanya band pertama dari Indonesia, tapi band pertama Indonesia yang perempuan yang berjilbab yang bawa heavy metal," kata Menparekraf Sandiaga Uno saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).

Menparekraf Sandiaga Uno berharap VoB dapat ikut mempromosikan budaya Indonesia lewat aksi panggung mereka saat menghentak panggung Glastonbury Festival 2024.

"Harapan khususnya pas lagi manggung gitu mungkin ada sedikit nuansa Indonesianya mungkin kain tenun, ulos, atau yang bisa dijadikan gimmick buat penonton atau pas di belakangnya gitu ada destinasi wisata yang bisa ditampilkan di panggung," ujar Sandiaga Uno.

Sementara itu, vokalis VoB Firdda Marsya Kurnia mengatakan bahwa ia dan rekan bandnya telah melakukan berbagai persiapan matang termasuk merevitalisasi perlengkapan band mereka.

“Persiapannya sudah 99% kemarin kita baru persiapan secara teknis, kayak alat, kita juga upgrade equipment baru,” kata Firdda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement