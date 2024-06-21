Kemenparekraf Dukungan Voice Of Baceprot yang Tampil di Glastonbury Festival 2024

JAKARTA - Band heavy metal asal Garut, Jawa Barat, Voice of Baceprot (VoB) siap menghentak panggung Glastonbury Festival 2024, pada 26 - 30 Juni 2024. Ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi industri kreatif Tanah Air, mengingat mereka menjadi band Indonesia pertama yang tampil pada festival paling bergengsi di London, Inggris tersebut.

Keberhasilan Voice of Baceprot dalam menggebrak panggung internasional pun mendapat dukungan penuh dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

"Ini pencapaian yang sangat membanggakan untuk Indonesia mereka juga akan tampil di legendary festival di UK. Saya ucapkan selamat, dan bukan hanya band pertama dari Indonesia, tapi band pertama Indonesia yang perempuan yang berjilbab yang bawa heavy metal," kata Menparekraf Sandiaga Uno saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).

Menparekraf Sandiaga Uno berharap VoB dapat ikut mempromosikan budaya Indonesia lewat aksi panggung mereka saat menghentak panggung Glastonbury Festival 2024.

"Harapan khususnya pas lagi manggung gitu mungkin ada sedikit nuansa Indonesianya mungkin kain tenun, ulos, atau yang bisa dijadikan gimmick buat penonton atau pas di belakangnya gitu ada destinasi wisata yang bisa ditampilkan di panggung," ujar Sandiaga Uno.

Sementara itu, vokalis VoB Firdda Marsya Kurnia mengatakan bahwa ia dan rekan bandnya telah melakukan berbagai persiapan matang termasuk merevitalisasi perlengkapan band mereka.

“Persiapannya sudah 99% kemarin kita baru persiapan secara teknis, kayak alat, kita juga upgrade equipment baru,” kata Firdda.