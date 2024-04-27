Biodata dan Agama Pamela Safitri, Pedangdut Seksi yang Dituding Terlibat Kasus Korupsi Rp4,4 Triliun

JAKARTA - Biodata dan agama Pamela Safitri, pedangdut seksi yang dituding terlibat kasus korupsi Rp4,4 triliun. Tuduhan itu bermula ketika Indonesian Audit Watch (IAW) merilis keterangan ada artis berinisial P yang terlibat kasus korupsi.

Sang artis melakukan endorse produk kecantikan sepanjang 2018-2019 dari salah satu brand skincare yang ternyata menerima aliran dana korupsi. “Ciri-ciri artis P ini: perempuan, cantik, seksi, dan masih muda,” ujar Iskandar Sitorus dari IAW.

Terkait tudingan dirinya adalah artis P yang disebut Iskandar, Pamela Safitri pun buka suara. Dia menegaskan, tidak akan ‘menggadaikan’ karier yang telah dibangunnya dengan susah payah untuk sebuah jalan pintas.

“Ya lucu saja kalau dibilang aku terlibat kasus korupsi dan pencucian uang. Aku ini berkarier sejak usia 17 tahun lho. Kalau kena kasus, sia-sia dong perjuangan aku selama ini,” tuturnya kepada awak media, pada 25 April 2024.

Dengan nada seloroh, Pamela Safitri mengaku, tidak akan bekerja di dunia hiburan jika menerima aliran dana sebesar Rp4,4 triliun. “Kalau dapat uang segitu untuk apa lagi aku kerja,” imbuhnya.

Biodata dan Agama Pamela Safitri. (Foto: Instagram/@pamelaaaasafitri)

Biodata Pamela Safitri

Sosok Pamela Safitri pertama kali menarik perhatian publik ketika debut bersama Duo Serigala, pada 2014. Kala itu, grup duo ini merilis lagu berjudul Abang Goda yang dilanjutkan dengan Tusuk Tusuk setahun kemudian.

Bersama Ovi Sovianty, Pamela sempat menghebohkan publik dengan goyang dribble yang saat itu begitu viral. Gara-gara goyangan itu, mereka sempat viral dengan lebih dari 20.000 pencarian di Google, pada 2015.