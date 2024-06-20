Tengku Dewi Putri Tak Akan Larang Andrew Andika Bertemu Anak

BOGOR - Aktris FTV Tengku Dewi Putri diketahui masih mengizinkan Andrew Andika bertemu dengan anaknya meski rumah tangga mereka terancam bubar karena isu perselingkuhan.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Tengku Dewi Putri, Minola Sebayang, usai mewakili kliennya menjalani sidang perdana cerai di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Kamis (20/6/2024).

"Sampai hari ini belum ada (larangan ketemu anak), karena memang kan bukan hanya Andrewnya sebagai ayah tapi anaknya kan juga butuh sosok ayah," ujar Minola.

Lebih lanjut, Minola menegaskan kalau kliennya mantap bercerai dengan Andrew Andika meski tak bisa hadir dalam persidangan hari ini.

"Sampai kemarin ada peristiwa seperti itu keulang lagi nah ini yang membuat Dewi semakin miris ya dengan kondisi ini dan mantap dan memberikan pesan kepada kami agar terus memproses gugatan cerai yang sedang berjalan ini," paparnya.

Minola menegaskan jika kliennya juga sudah menutup komunikasi dengan Andrew Andika setelah ketahuan selingkuh dengan wanita lain.