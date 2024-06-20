Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kembali Main Film Horor, Shareefa Daanish Totalitas Dapat Peran ODGJ

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |23:01 WIB
Kembali Main Film Horor, Shareefa Daanish Totalitas Dapat Peran ODGJ
Shareefa Daanish kembali main film horor (Foto: Okezone)
JAKARTA - Shareefa Daanish kembali terjun ke dunia film horor Tanah Air. Bintang film Rumah Dara ini baru saja membintangi sineas terbaru Marni: The Story of Wewe Gombel yang akan tayang Juni 2024.

Dalam film ini, aktris 41 tahun itu memerankan karakter yang tak biasa, yakni menjadi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Alih-alih keberatan, Shareefa justru merasa bangg dan totalitas memerankan karakter tersebut.

“Karakter saya ini adalah orang dengan gangguan jiwa, buat saya ini menarik karena saya ingin mengeksplor segala macam karakter,” ungkap Shareefa saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2024).

Dalam film tersebut, Shareefa memerankan karakter bernama Irma, yakni seorang gadis keterbelakangan mental yang memiliki trauma dengan hantu Wewe Gombel. Meski berperan sebagai ODGJ, Shareefa juga melakoni beberapa peran tak terduga yakni action.

Shareefa kembali merasa tertantang karena bisa melakukan koreografi action di tengah film horor.

“Ini salah satu karakter yang ingin saya perankan dan ada koreografi action. Kayaknya seru dan action salah satu genre yang selalu saya kecengin,” jelasnya.

Film Marni: The Story of Wewe Gombel sendiri merupakan film horor yang akan tayang pada 27 Juni 2024. Film ini dibintangi oleh Ismi Melinda, Amanda Rigby, Shareefa Daanish, Hannah Al Rashid hingga Mathias Muchus.

