HOME CELEBRITY MUSIK

Mengenal Lebih Dekat Bunga Reyza, Sang Jebolan Indonesian Idol

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |00:01 WIB
Mengenal Lebih Dekat Bunga Reyza, Sang Jebolan Indonesian Idol
Bunga Reyza jebolan Indonesian Idol (Foto: IG Bunga)
JAKARTA - Bunga Reyza adalah seorang penyanyi baru di industri musik Indonesia. Memiliki nama lengkap Bunga Reyza Fitri Kurnia, Bunga beruntung berasal dari keluarga yang cukup musikal.

Perjalanan musik Bunga Reyza sangat berliku. Namun, akhirnya penyanyi muda kelahiran 2002 ini berhasil menarik perhatian Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI).

Sebelumnya, Bunga Reyza sempat trending di YouTube setelah mengikuti babak audisi dan menyanyikan lagu Don’t You Remember dari Adele. Kemudian, dia mencoba peruntungannya dalam ajang pencarian bakat, tetapi tidak mendapat hasil yang diinginkan dan perjalanannya sempat terhenti di sana.

"Setelah itu rasanya benar-benar berat... sangat berat. Saat itu aku merasa benar-benar jatuh ke dasar. Itu adalah salah satu titik terberat dalam hidupku," katanya.

Namun, hal baik akhirnya datang padanya. Setelah terus mencoba tanpa banyak berharap, akhirnya kabar baik pun menghampirinya. Bunga berhasil menarik perhatian Tim A&R dari SMEI.

"Sebenarnya aku hanya mencoba menulis lagu lalu menyanyikannya dan mempostingnya... lebih untuk kepuasan pribadi. Eh ternyata, Mas Keke dari Sony menyukai karya-karyaku, dan selanjutnya kami bertemu. Alhamdulillah, semuanya berujung baik," lanjutnya.

Sekarang, Bunga Reyza secara resmi menjadi bagian dari SMEI dan siap memberikan yang terbaik bagi pendengar baru di Indonesia. Setelah bergabung, ia berharap dapat menciptakan karya dengan sepenuh hati.

Terkait komentar atau postingan miring netizen, Bunga tidak terlalu ambil pusing. Ia menganggapnya sebagai kritik membangun yang dapat membuatnya lebih baik lagi ke depannya.

"Aku sih tidak terlalu ingin menanggapi langsung hal-hal seperti itu, aku coba resapi dan kadang bahas dengan timku. Justru aku mencoba mencerna ekspresi tersebut untuk output yang positif. Bahan pelajaran banget buat aku. Lagian, terkadang yang orang lihat itu hanya sebagian saja, mereka tidak melihat kondisi seutuhnya," ujar Bunga menambahkan.

