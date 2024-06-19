Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lyla Pastikan Jalin Hubungan Baik dengan Naga, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |23:01 WIB
Lyla Pastikan Jalin Hubungan Baik dengan Naga, Ini Alasannya
Lyla masih berhubungan baik dengan Naga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Grup band Lyla memastikan masih menjalin hubungan baik dengan seluruh mantan personelnya, termasuk Indra Perdana Sinaga alias Naga.

Hal ini disampaikan oleh sang gitaris, Fare Adinata, dalam jumpa pers perilisan album baru Lyla yang berjudul Jamuan Musim Semi, di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Fare mengatakan jika Lyla dan Naga justru saling berkoordinasi ketika akan membawakan lagu ciptaan salah satu pihak.

Lyla Pastikan Jalin Hubungan Baik dengan Naga, Ini Alasannya

Naga bahkan dikatakan Fare baru saja meminta izin untuk membawakan salah satu single Lyla sebelum manggung pekan lalu.

"Diluaran kan Naga juga solo, sering bawain lagu-lagu Lyla, ya Lyla juga bawain lagu yang juga diciptakan Naga. Ya kalau hubungannya Lyla dengan Naga sampai hari ini baik banget, kayak seminggu lalu masih teleponan, bawain lagu Nggak Romantis," jelas Fare kepada awak media.

Menurut Fare, perjanjian royalti antara Lyla dan Naga sudah sangat jelas sehingga hal itu tidak menimbulkan konflik diantara mereka.

Fare juga bersyukur atas hubungan baiknya antara Lyla dengan Naga yang masih terjaga hingga hari ini.

"Kalau memang diluaran masih sering nemu banyak masalah komposer ngelarang bandnya untuk bawain lagunya mungkin masalah internal aja, kalau sekarang memang segala sesuatunya sudah sangat jelas untuk pembagian hak komposer," tutur Fare.

"Kalau di luaran ada terjadi seperti itu Alhamdulillah tidak ada seperti itu," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/33/3027685/indra-perdana-sempat-les-vokal-usai-dihujat-saat-gabung-ada-band-WBHNHoEmPp.jpg
Indra Perdana Sempat Les Vokal usai Dihujat Saat Gabung Ada Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/205/3027491/cerita-naga-dihujat-netizen-usai-keluar-dari-lyla-dan-jadi-vokalis-ada-band-yT4ncU8ckr.jpg
Cerita Naga Dihujat Netizen Usai Keluar dari Lyla dan Jadi Vokalis Ada Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/205/3027202/naga-berdamai-dengan-hujatan-netizen-usai-jadi-vokalis-ada-band-p27pOTha40.jpg
Naga Berdamai dengan Hujatan Netizen Usai Jadi Vokalis Ada Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/33/2931846/naga-ada-band-ungkap-kronologi-istri-tak-bisa-lahiran-normal-uY2GWk8uMS.jpg
Naga Ada Band Ungkap Kronologi Istri Tak Bisa Lahiran Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/10/33/2275636/selamat-istri-naga-ada-band-melahirkan-7wRQbbsy8y.jpg
Selamat, Istri Naga ADA Band Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/10/33/2211803/istri-hamil-di-luar-kandungan-naga-relakan-salah-satu-bayi-kembarnya-MzV3YtYpjb.jpg
Istri Hamil di Luar Kandungan, Naga Relakan Salah Satu Bayi Kembarnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement