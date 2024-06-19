Lyla Pastikan Jalin Hubungan Baik dengan Naga, Ini Alasannya

JAKARTA - Grup band Lyla memastikan masih menjalin hubungan baik dengan seluruh mantan personelnya, termasuk Indra Perdana Sinaga alias Naga.

Hal ini disampaikan oleh sang gitaris, Fare Adinata, dalam jumpa pers perilisan album baru Lyla yang berjudul Jamuan Musim Semi, di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Fare mengatakan jika Lyla dan Naga justru saling berkoordinasi ketika akan membawakan lagu ciptaan salah satu pihak.

Naga bahkan dikatakan Fare baru saja meminta izin untuk membawakan salah satu single Lyla sebelum manggung pekan lalu.

"Diluaran kan Naga juga solo, sering bawain lagu-lagu Lyla, ya Lyla juga bawain lagu yang juga diciptakan Naga. Ya kalau hubungannya Lyla dengan Naga sampai hari ini baik banget, kayak seminggu lalu masih teleponan, bawain lagu Nggak Romantis," jelas Fare kepada awak media.

Menurut Fare, perjanjian royalti antara Lyla dan Naga sudah sangat jelas sehingga hal itu tidak menimbulkan konflik diantara mereka.

Fare juga bersyukur atas hubungan baiknya antara Lyla dengan Naga yang masih terjaga hingga hari ini.

"Kalau memang diluaran masih sering nemu banyak masalah komposer ngelarang bandnya untuk bawain lagunya mungkin masalah internal aja, kalau sekarang memang segala sesuatunya sudah sangat jelas untuk pembagian hak komposer," tutur Fare.

"Kalau di luaran ada terjadi seperti itu Alhamdulillah tidak ada seperti itu," tambahnya.