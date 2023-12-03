Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Naga Ada Band Ungkap Kronologi Istri Tak Bisa Lahiran Normal

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |17:05 WIB
Naga Ada Band Ungkap Kronologi Istri Tak Bisa Lahiran Normal
Naga Ada Band akui sang istri tak lagi bisa lahiran normal. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
JAKARTA - Kabar tak sedap dialami Naga vokalis Ada Band, di mana Feby Rizky Andhika Siregar sang istri tidak bisa lagi melahirkan secara normal. Hal itu diutarakan oleh Naga Ada Band.

Pemilik nama asli Indra Perdana Sinaga itu mengatakan kejadian itu bermula kala sang istri kembali mengalami kehamilan ektopik di mana kehamilan diluar rahim atau diluar kandungan.

"Kami enggak tahu seperti apa, dalam 2 bulan terakhir istri tetap menstruasi secara normal. Jadi enggak tahu kalau lagi hamil dan tiba-tiba istri saya sakit perut mendadak sampai kejang-kejang, akhirnya saya larikan ke Rumah Sakit Mayapada di Lebak Bulus dan indikasi dari dokter ada dua kemungkinan yaitu kalau enggak tumor yang pecah atau janin yang pecah sampai akhirnya di tes lagi," ucap Naga Ada Band kepada Okezone di Gedung iNews Tower, Jakarta, belum lama ini.

"Ternyata benar, itu terjadi karena janin yang usianya sudah 8 minggu pecah. Tapi di tuba falopi bagian sebelah kiri pecah dan itu yang bikin dia sakit perut," ungkapnya.

Naga biasa disapa itu mengaku panik terlebih kejadian ini kembali terulang. Di mana, kejadian pertama terjadi di tahun 2020.

"Waktu awal itu pernah terjadi di tahun 2020 pas hamil anak pertama. Saat itu istri hamil anak pertama dan kembar pula. Janin yang satu berada di dalam rahim, sementara yang satu diluar rahim. Nah itu lebih jarang terjadi lagi dan akhirnya saya sama istri mengalami lagi," tuturnya.

