Apple Mint Rilis Lagu Happy Without Me dalam Balutan Pop Progresif

JAKARTA - Grup band Apple Mint menunjukan keseriusannya di belantika musik Indonesia. Terbaru, trio yang digawangi Bianura Azka Ghifari (vokal dan bass), Ryan Winter (vokal dan rhythm) dan Lorenzo Gibbs (lead gitar) ini merilis single ketiga berjudul 'Happy Without Me'.

Menariknya, Apple Mint mantap mengusung pop progresif sebagai genre musik utama single mereka. Bahkan 'Happy Without Me' sendiri mengemas makna kontras dari lirik dan nuansa musiknya.

Adapun lirik lagu itu menceritakan kesedihan seseorang dalam memperjuangkan cintanya, sementara musiknya dibuat dengan nuansa bahagia.

"Happy Without Me adalah lagu yang menghadirkan kontras antara lirik yang sedih dan irama yang ceria. Mencerminkan rasa pahit namun mencoba menunjukan bahwa kita juga bisa bahagia tanpa mantan kekasih," kata Bianura Azka dalam keterangan resminya, dikutip Rabu, 19 Juni 2024.

Apple Mint rilis single baru 'Happy Without Me' (Foto: IST)





Apple Mint merasa lagu ini sangat mengundang kenangan bersama mantan kekasih. Mereka menilai kalau kenangan mantan tak harus dibuang begitu saja namun bisa menginspirasi untuk sebuah karya.