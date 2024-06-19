Lyla Rilis Album Jamuan Musim Semi, Ajak Naga hingga Aldi Taher Kolaborasi

JAKARTA - Band pop asal Indonesia, Lyla, akhirnya kembali merilis karya terbaru. Band yang digawangi oleh Ario Setiawan (vokal), Fare Adinata (gitar), Dharma Nuckelar (keyboard), Dennis Rizky (bass), & Difin Aris (drum) ini merilis album penuh berjudul 'Jamuan Musim Semi'.

Menariknya, album ini merupakan karya terbaru Lyla setelah delapan tahun tidak pernah mengeluarkan lagu.

Gitaris Lyla, Fare Adinata, menjelaskan jika Jamuan Musim Semi seperti mimpi grup bandnya untuk kembali berkarya. Terlebih, Lyla menjadi salah satu grup band yang ikut terdampak ketika masa pandemi.

"Kalau albumnya sendiri sebetulnya ini diharapkan kayak mimpi, jadi kayak semacam apa ya hari ini orang terbiasa dengan tidak punya pilihan kalau kita rilis single aja, nah Lyla pengen ngasih pilihan lewat album," ucap Fare di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni 2024.

Lyla rilis album 'Jamuan Musim Semi' (Foto: Ravie/MPI)

Fare kemudian menjelaskan singkat terkait proses penggarapan album barunya. Konon, album ini melibatkan sejumlah musisi ternama diantaranya mantan personel mereka sendiri yakni Indra Perdana Sinaga alias Naga.

Kelima personel Lyla sendiri juga turut menyumbang lagu dalam album tersebut.

"Album ini memang kolektif banget dari bikin musik, dan ini pertama kali semua personel bikin lagu. Judulnya sendiri pun dipilih apa ya yang bisa mewakili, akhirnya aku pilih ini Jamuan Musim Semi," jelas Fare.

"Delapan tahun belakangan emang cukup berat, nah kayak emang analogi musim semi itu musim yang menyenangkan sebelumnya ada musim panas dan hujan jadi maknanya ada keindahan setelah menjalani proses-proses sulit," tambahnya.