HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tampil di Series Just Wanna Say I Love You Naomi Zaskia Kejebak Hubungan Toxic

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |17:08 WIB
Tampil di Series <i>Just Wanna Say I Love You</i> Naomi Zaskia Kejebak Hubungan Toxic
Tampil di series 'Just Wanna Say I Love You', Naomi Zaskia terjebak hubungan toxic (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Diam menjadi salah satu episode yang akan tayang dalam series Vision+ berjudul "Just Wanna Say I Love You". Pada episode ini, penonton dijamin bakal baper dan Anda bisa nonton gratis series ini dengan klik di sini.

Pasalnya, episode ketujuh dari series Just Wanna Say I Love You ini akan mengisahkan perempuan yang terjebak dalam hubungan toxic dengan kekasihnya, namun ia masih berusaha bertahan dengan harapan kekasihnya akan berubah.

Naomi Zaskia aktris muda dan cantik akan memerankan karakter perempuan yang sudah lelah dengan hubungannya yang tidak sehat.

Kehadiran Rangga Nattra sebagai lawan main Naomi Zaskia juga semakin menambah chemistry dalam episode ini. Interaksi keduanya terasa natural dan penuh chemistry, sehingga membuat penonton semakin terhanyut dalam cerita.

Vision+ Just Wanna Say I Love You

Tampil di series 'Just Wanna Say I Love You', Naomi Zaskia terjebak hubungan toxic (Foto: MNC Media)

"Diam" merupakan episode yang wajib ditonton bagi para penggemar drama romantis yang ingin merasakan emosi yang kompleks dan menyentuh hati.

Series "Just Wanna Say I Love You" dapat ditonton di platform streaming Vision+ mulai tanggal 28 Juni 2024. Nantikan episode “Diam” dengan klik di sini. Download aplikasi Vision+ sekarang!

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

(van)

