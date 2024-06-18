Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Didoakan Jadi Haji Mabrur

JAKARTA - Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Sebagai seorang publik figur,Atta pun cukup sering membagikan momen kesehariannya saat berada di tanah suci termasuk saat melaksanakan prosesi wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji pada Sabtu, 15 Juni 2024.

Saat perayaan Idul Adha sendiri, Atta sempat membagikan potret dirinya yang mengenakan kain ihram bersama Aurel saat di Arafah. Dia juga membagikan potret secangkir kopi dengan latte art yang begitu indah bertuliskan "Hajj Mabruk Atta & Aurel".

Melalui keterangan unggahannya, Atta meminta maaf atas kesalahannya dan keluarga di momen Idul Adha yang penuh keberkahan ini.

"Eid Mubarak. Maaf Lahir Batin jikalau aku sama istri dan anak-anak kalau salah-salah yang disengaja atau tidak," ujar Atta dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @attahalilintar.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah didoakan jadi Haji Mabrur (Foto: Instagram/attahalilintar)





Unggahan itu pun ramai dikomentari oleh netizen yang mendoakan agar Atta dan Aurel menjadi haji mabrur, senantiasa dimudahkan Allah dalam berbuat kebaikan, baik selama ibadah haji, bahkan setelahnya. Perjalanan haji mereka pun didoakan lancar hingga nantinya pulang ke tanah air.