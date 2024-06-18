Paula Verhoeven Dicecar Soal Gosip Keretakan Rumah Tangga Usai Pajang Foto Terbaru di Instagram

JAKARTA - Paula Verhoeven baru-baru ini mengunggah foto terbarunya di media sosialnya. Unggahan terbaru istri Baim Wong tersebut sontak dikomentari netizen, mengingat ada rumor yang menyebut jika wanita yang berprofesi sebagai model itu memilih untuk mengurangi aktivitasnya di media sosial.

Dalam unggahannya di akun instagram @paula_verhoeven ibu dua anak itu tampil berbusana santai lengkap dengan sweater serta celana panjang berwarna coklat. Mengenakan hijab berwarna hitam, wajah Paula pun tampak dirias cukup natural dan membuat penampilannya semakin elegan.

"me : anything oversized," tulis Paula Verhoeven dalam unggahannya.

Usai diunggah, sejumlah netizen terlihat ramai mengomentari unggahan milik Paula. Termasuk soal gosip seputar rumah tangganya bersama Baim Wong.

Paula Verhoeven dicecar soal gosip keretakan rumah tangga (Foto: Instagram/paula_verhoeven)

"Sangat di sayangkan, kalau gosip itu sampai benar," ucap akun @ianvian1***.

"Mas Baim nya ko gak diajak-ajak," komentar akun @budayt***.

"Sendiri saja kak," sahut akun @aliv***.

"Semoga kalian harmonis ajahhh," timpal akun @m.ne***.