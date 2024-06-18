Ayu Ting Ting Batasi Penggunaan Gadget ke Bilqis Agar Bisa Belajar Bertanggung Jawab

DEPOK - Ayu Ting Ting memiliki cara didik yang lumayan tegas kepada anak semata wayangnya, Bilqis Khumairah Razak. Dia ingin anaknya memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap berbagai hal.

Salah satunya, pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu menerapkan aturan ketat soal penggunaan gadget kepada sang anak. Ayu tak mau Bilqis tumbuh dengan karakter acuh lantaran terlalu asik bermain gadget, pelantun Alamat Palsu itu memilih untuk membatasi penggunaannya.

BACA JUGA: Bilqis Ngadu ke Ayu Ting Ting Usai Ditaksir Teman Sekolah

"Oh iya, weekend doang bisa pegang handphone kalau hari biasa nggak. Untung anaknya udah ngerti," ujar Ayu Ting Ting di rumahnya belum lama ini.

Wanita 31 tahun itu pun bersyukur anaknya bisa mengerti cara didik sang bunda sehingga keduanya tak perlu mendebatkan hal tersebut.

Ayu Ting Ting batasi penggunaan gadget ke Bilqis (Foto: Instagram @ayutingting92)

"Aku bukan tipe yang sabar yaa, aku tipe yang tegas dan galak. Ibu sama bapak kan manjain Bilqis jadi saya harus ambil tegasnya, karena kan saya ambil dua peran ya ayah juga jadi ibu juga, yaa jadi harus bisa tegas ke Bilqis supaya dia bisa mengerti dan tanggung jawab nggak cuma bisa dimanja aja," jelasnya.