Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Batasi Penggunaan Gadget ke Bilqis Agar Bisa Belajar Bertanggung Jawab

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |20:05 WIB
Ayu Ting Ting Batasi Penggunaan Gadget ke Bilqis Agar Bisa Belajar Bertanggung Jawab
Ayu Ting Ting batasi penggunaan gadget ke Bilqis (Foto: Instagram @ayutingting92)
A
A
A

DEPOK - Ayu Ting Ting memiliki cara didik yang lumayan tegas kepada anak semata wayangnya, Bilqis Khumairah Razak. Dia ingin anaknya memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap berbagai hal.

Salah satunya, pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu menerapkan aturan ketat soal penggunaan gadget kepada sang anak. Ayu tak mau Bilqis tumbuh dengan karakter acuh lantaran terlalu asik bermain gadget, pelantun Alamat Palsu itu memilih untuk membatasi penggunaannya.

"Oh iya, weekend doang bisa pegang handphone kalau hari biasa nggak. Untung anaknya udah ngerti," ujar Ayu Ting Ting di rumahnya belum lama ini.

Wanita 31 tahun itu pun bersyukur anaknya bisa mengerti cara didik sang bunda sehingga keduanya tak perlu mendebatkan hal tersebut.

Ayu Ting Ting dan Bilqis

Ayu Ting Ting batasi penggunaan gadget ke Bilqis (Foto: Instagram @ayutingting92)

"Aku bukan tipe yang sabar yaa, aku tipe yang tegas dan galak. Ibu sama bapak kan manjain Bilqis jadi saya harus ambil tegasnya, karena kan saya ambil dua peran ya ayah juga jadi ibu juga, yaa jadi harus bisa tegas ke Bilqis supaya dia bisa mengerti dan tanggung jawab nggak cuma bisa dimanja aja," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185753/ayu_ting_ting-AZpx_large.jpg
Dicap Jadi ATM Berjalan Keluarga, Ayu Ting Ting: Gue Mah Merajakan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement