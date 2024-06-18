Bilqis Ngadu ke Ayu Ting Ting Usai Ditaksir Teman Sekolah

DEPOK - Putri semata wayang Ayu Ting Ting, Bilqis Khumairah Razak, mengaku sudah ditaksir oleh teman satu sekolahnya. Hal itu bahkan diceritakan langsung oleh bocah 10 tahun itu kepada ibundanya.

Ayu Ting Ting menyebut kalau anaknya hingga kini belum pernah mengaku suka tertarik dengan siapapun termasuk teman sekolahnya. Namun, Bilqis menyebut jika dirinya yang justru disukai salah satu temannya.

Hal tersebut pun menjadi kisah lucu bagi Ayu Ting Ting ketika mendengar cerita sang anak.

"Nggak sih, Bilqis belum ada crush yaa. Cuma pas dia kelas tiga kemarin ada yang ngecrush-in dia. Dia cerita aja 'bun teman Iqis ada yang crush-in Iqis' saya tanya 'kamu gimana?', kata Iqis 'aku sih biasa aja' sok asik kan dia anaknya," ucap Ayu Ting Ting di rumahnya belum lama ini.

Bilqis ngadu ke Ayu Ting Ting usai ditaksir teman sekolah (Foto: Instagram/ayutingting92)

Di sisi lain, pelantun Alamat Palsu itu menanggapi santai cerita sang anak. Ia menilai jika hal tersebut wajar terjadi di usia anaknya.

Namun, Ayu menerapkan keterbukaan kepada sang anak untuk menceritakan segala hal yang dirasakan.

"Karena dari kecil saya udah bilang kalau ada apa-apa cerita aja ke bunda, nggak usah malu. Anak ini sekarang udah bisa jadi temen curhat, udah bisa teman cerita, udah bisa diajak belanja. Saya sekarang kalau ada apa-apa cerita ke dia, terus dia juga pendengar yang baik," ucap dia.

"Kasih (saran) sih nggak ya, lebih ke nenangin aja. Aku ceritanya soal kerjaan aja atau lagi ngerasain apa saya cerita. Hal-hal lucu saya ceritain," tambahnya.