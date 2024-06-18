Jordi Onsu Pastikan Anak-Anak Ruben Onsu dan Sarwendah Tidak Kekurangan Kasih Sayang

JAKARTA - Adik Ruben Onsu, Jordi Onsu ikut memiliki rasa tanggung jawab terhadap ketiga keponakannya, Betrand Peto, Thalia dan Thania Putri Onsu. Apalagi saat ini Ruben telah melayangkan gugatan cerainya pada Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebagai paman, Jordi Onsu memastikan bahwa Betrand, Thalia dan Thanis akan selalu berada dalam kondisi baik. Bahkan mereka juga dipastikan tidak akan kekurangan kasih sayang, meski rumah tangga orang tuanya berada di ujung tanduk.

"Thalia dan Thania happy gak kekurangan kasih sayang sama ayah dan bundanya, mereka gak kekurangan apapun," kata Jordi Onsu di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, belum lama ini.

Justru saat ini, Jordi Onsu tengah fokus ikut membantu anak angkat Ruben Onsu dan Sarwendah, Betrand Peto alias Onyo untuk melanjutkan pendidikan.

Jordi Onsu pastikan anak-anak Ruben Onsu dan Sarwendah tidak kekurangan kasih sayang (Foto: Instagram/jordionsu)

Seperti diketahui Betrand Peto baru saja menjalani kelulusan sekolah namun ia harus menerima imbas dari berita miring tentang dirinya dengan Sarwendah.