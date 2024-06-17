Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Ayu Ting Ting Rayakan Idul Adha 2024 Tanpa Orangtua

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |10:37 WIB
Cerita Ayu Ting Ting Rayakan Idul Adha 2024 Tanpa Orangtua
Ayu Ting Ting akui repot mengurus rumah ketika ditinggal orangtua naik haji. (Foto: Arka Photography)
A
A
A

DEPOK - Pedangdut Ayu Ting Ting harus merayakan Idul Adha 2024 tanpa kedua orangtuanya. Seperti diketahui, Ayah Ojak dan Umi Kalsum saat ini masih menjalani ibadah haji di Tanah Suci.

Tanpa kedua orangtuanya, pelantun Sambalado tersebut mengaku kerepotan mengurus rumah seorang diri. Meski sebenarnya ini bukan pengalaman pertamanya ditinggal orangtua naik haji, namun Ayu merasa sangat kehilangan.

“Entah kenapa, kehilangannya lebih berasa yang sekarang ya. Apalagi ini kan anak sudah pada gede-gede dan orangtua saya sudah punya dua cucu,” katanya saat ditemui di Depok, Jawa Barat, pada Senin (17/6/2024).

Tak sekadar mengurus rumah sendiri, Ayu Ting Ting juga harus mengkoordinir pemotongan hewan kurban yang selalu dilakukan keluarganya setiap tahun. “Duh, repot banget. Pokoknya repot!” ungkapnya.

Ayu Ting Ting menambahkan, “Tadi malam misalnya, kami bikin acara untuk mendoakan hewan kurbannya. Jadi kami beli makanan untuk yang mendoakan. Untung ada Syifa yang bantuin karena waktu saya lebih banyak untuk kerja.”

Ditinggal orangtua naik haji, Ayu Ting Ting kerepotan urus rumah dan hewan kurban. (Foto: Arka Photography)

Tak hanya merasa repot mengurus rumah dan persiapan kurban, dia juga merindukan kebiasaan orangtuanya setiap Lebaran. Sang ibu misalnya akan menyiapkan menu Lebaran, sementara sang ayah tak pernah melewatkan takbiran.

“Saya kangen ketupat sayur buatan ibu. Nah kalau si ayah tuh biasanya sudah wangi saja dia dari malam takbiran,” ujar Ayu Ting Ting sambil tertawa.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
