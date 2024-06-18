Chandrika Chika Menyesal Tersandung Kasus Narkoba karena Pergaulan: Nggak Mau Ngulangin Lagi

JAKARTA - Selebgram Chandrika Chika mengaku sangat menyesal dengan kasus narkoba yang menjeratnya pada 22 April 2024 lalu. Kini, gadis 20 tahun itu sudah bebas dan selesai menjalani rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat selama dua bulan.

Chika kembali mengakui jika kasusnya berawal dari iseng mencicipi liquid milik salah satu temannya.

BACA JUGA: Chandrika Chika Ungkap Alasan Bisa Bebas Cepat dari Kasus Narkoba

Alih-alih tak tahu ada kandungan ganja, ia pun sangat menyesal karena tidak berhati-hati.

"Menyesal banget, karena waktu kayak gitu mikirnya tuh diri sendiri, egois ke diri sendiri aja. Ya aku kan berawal dari iseng-iseng nggak tahu, nggak hati-hati, nggak lihat-lihat, ternyata berbahaya," ujar Chandrika Chika dikutip dari kanal YouTube Billy Syahputra.

Chandrika Chika menyesal tersandung kasus narkoba karena pergaulan (Foto: Instagram/chndrika_)

Mantan teman dekat Thariq Halilintar itu lalu berjanji tak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.

Sebab, dia merasa kesalahan tersebut juga merugikan orang-orang terkasih.

BACA JUGA: Chandrika Chika Menangis Ceritakan Kecerobohannya Mencoba Pods Isi Ganja Milik Teman

"Nggak mau lagi mengulangi masalah kemarin, lebih menjaga diri, karena kalau masalah kayak gini tuh yang dirugiin bukan diri sendiri, yang dirugiin tuh keluarga, teman, teman dekat, lingkungan semua dirugiin," pungkasnya.

(van)