Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Chandrika Chika Ungkap Alasan Bisa Bebas Cepat dari Kasus Narkoba

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |09:46 WIB
Chandrika Chika Ungkap Alasan Bisa Bebas Cepat dari Kasus Narkoba
Chandrika Chika ungkap alasan bebas lebih cepat (Foto: IG Chika)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Chandrika Chika sudah menghirup udara bebas usai tersandung kasus narkoba pada 22 April 2024.

Chika juga sudah menjalani rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Namun, masa rehabilitasi sang selebgram terbilang singkat yakni kurang dari dua bulan.

Chandrika Chika Ungkap Alasan Bisa Bebas Cepat

Pasalnya, perempuan 20 tahun itu baru mulai menjalani rehab pada 26 April 2024. Namun, pada 9 Juni ia sudah berada di acara Billy Syahputra.

Dalam kesempatan itu, Chika pun membeberkan kegiatannya selama menjalani rehabilitasi.

"Jadikan darah kita diambil, urine kita di cek, dilihat pemakaiannya tuh berapa lama, dilihat udah sekental apa sih di urine kita, nah Alhamdulillah aku tuh baru dan cuma iseng," ucap Chandrika Chika dikutip dari kanal YouTube Billy Syahputra, Selasa (18/6/2024).

Lebih lanjut, Chika juga mengaku mengonsumsi obat khusus untuk menghilangkan kandungan ganja liquid di tubuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101437/chandrika_chika-MzcA_large.jpg
Biar Jera, Ayah Chandrika Chika Minta Korban Tak Cabut Laporan Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101435/chandrika_chika-nEOl_large.jpg
Yuliana Byun Trauma Berat Usai Diduga Dianiaya Chandrika Chika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101392/chandrika_chika-UTY9_large.jpg
Terungkap, Chandrika Chika dan Korban Kekerasan Ternyata Pernah Liburan Bersama ke Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/33/3101174/chandrika_chika-ySjp_large.jpg
Kondisi Terkini Korban Dugaan Kekerasan Chandrika Chika: Alami Nyeri Tulang Setiap Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098204/chandrika_chika-Y3KB_large.jpg
Yuliana Byun, Korban Chandrika Chika Alami Dislokasi Bahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098202/chandrika_chika-T96s_large.jpg
Ayah Chandrika Chika Temui Korban, Minta Maaf Atas Tindakan Putrinya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement