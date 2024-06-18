Chandrika Chika Ungkap Alasan Bisa Bebas Cepat dari Kasus Narkoba

JAKARTA - Selebgram Chandrika Chika sudah menghirup udara bebas usai tersandung kasus narkoba pada 22 April 2024.

Chika juga sudah menjalani rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Namun, masa rehabilitasi sang selebgram terbilang singkat yakni kurang dari dua bulan.

Pasalnya, perempuan 20 tahun itu baru mulai menjalani rehab pada 26 April 2024. Namun, pada 9 Juni ia sudah berada di acara Billy Syahputra.

Dalam kesempatan itu, Chika pun membeberkan kegiatannya selama menjalani rehabilitasi.

"Jadikan darah kita diambil, urine kita di cek, dilihat pemakaiannya tuh berapa lama, dilihat udah sekental apa sih di urine kita, nah Alhamdulillah aku tuh baru dan cuma iseng," ucap Chandrika Chika dikutip dari kanal YouTube Billy Syahputra, Selasa (18/6/2024).

Lebih lanjut, Chika juga mengaku mengonsumsi obat khusus untuk menghilangkan kandungan ganja liquid di tubuhnya.