2 Beasiswa Betrand Peto Terancam Batal Gegara Gosip Miring dengan Sarwendah

JAKARTA - Adik Ruben Onsu, Jordi Onsu mengungkapkan dampak yang dialami Betrand Peto alias Onyo terkait gosip miring dengan Sarwendah. Bukan hanya soal kehidupan sosialnyam Jordi menyebut jika gosip tersebut berpengaruh pada lingkungan pendidikan Onyo.

"Harusnya Betrand ini sudah masuk salah satu universitas bulan Juni ini. Dan lagi-lagi karena gosip yang tidak benar, (soal) Betrand sama Sarwendah lah, ini mempengaruhi pendidikan Betrand,"

"Ini jadi salah satu pertimbangan kampus-kampus untuk menilai," ungkap Jordi Onsu saat berada di Bandara Internasional Soekarno Hatta yang diunggah ulang akun Instagram @lambe_danu, belum lama ini.

Tak hanya itu, Jordi juga merasa marah lantaran 2 beasiswa Onyo terancam batal imbas kabar miring soal dirinya dengan sang ibunda, Sarwendah.

"Sebenarnya dia (Onyo) dapat dua beasiswa, tetapi lagi dipertimbangkan. Betrand itu dapat beasiswa dari musiknya dan ini lagi dipertimbangkan, sedang dinilai ulang," jelas Jordi Onsu.