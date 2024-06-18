Cerita Dokter Tirta Dijauhi Teman Dekat karena Arogan hingga Sulit Dapat Job

JAKARTA - Tirta Mandira Hudhi atau yang akrab disapa Dokter Tirta menceritakan pengalamannya dijauhi teman ketika memiliki sikap arogan saat bermedia sosial.

Saat itu, pria 32 tahun ini merasa paling benar dalam berpendapat terkait banyak hal terutama soal kesehatan. Dia juga rutin mendebat orang yang memiliki pandangan berbeda dari dirinya.

"Saat itu kan ngerasa paling pintar, maksudnya kan dulu di 2016 di komunitas, ngerasa pengin haus validasi, terus kena spot seperti itu jadi arogannya ada jadi kayak gitu," ujsr Dokter Tirta dikutip dari kanal YouTube Vindes, Selasa (18/6/2024).

Desta selaku host lalu menebak kalau kelakuan itu berdampak pada hubungan pertemanan hingga lingkungan kerjanya.

"Nah betul, setuju aku, aku ngaku itu, sekarat aku. Merasa kita center dari dunia, terus merasa kita benar, akhirnya kita debat semua orang, akhirnya beneran orang tuh nggak mau nongkrong lagi, dan orang nggak mau nyuci sepatu lagi, orang nggak mau ngasih job lagi, pusing itu," ujar dia.

Dokter Tirta bahkan sempat sulit mencari pekerjaan setelah dijauhi oleh rekan sejawatnya dari dunia medis. Banyak yang menilai, sang influencer kala itu sulit diajak kerja sama mengingat punya sikap arogan.

"Dan itu dibenci sama sejawatku juga jadi di klinik aku juga sulit untuk mendapatkan tempat kerja," jelasnya.