Moana Rayakan Idul Adha Bareng Teuku Ryan saat Ria Ricis Pergi Haji

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |14:05 WIB
Moana Rayakan Idul Adha Bareng Teuku Ryan saat Ria Ricis Pergi Haji
Moana lebaran Idul Adha bareng Teuku Ryan (Foto: Instagram/teukuryantr)
JAKARTA - Ria Ricis untuk pertama kalinya merayakan momen Idul Adha secara berbeda. Selain lantaran statusnya sebagai janda, dia juga harus menjalani momen lebaran Haji tanpa sang putri, Cut Raifa Aramoana di sampingnya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya saat ini Ricis bersama dua kakak kandungnya tengah menjalankan ibadah Haji. Hal itu membuatnya terpaksa untuk sementara waktu terpisah dari Moana.

Kendati begitu, di momen Idul Adha kali ini Moana tetap bisa merayakannya bersama sang ayah tercinta, Teuku Ryan. Bahkan momen Moana merayakan Idul Adha bersama sang ayah bisa dilihat dari unggahan Ryan di akun Instagramnya.

Dalam unggahannya, Ryan nampak mengenakan gamis berwarna biru sambil tersenyum semringah saat berjalan bersama Moana yang mengenakan busana muslim berwarna putih. Tingkah Moana begitu menggemaskan.

Teuku Ryan dan Moana

Moana lebaran Idul Adha bareng Teuku Ryan (Foto: Instagram/teukuryantr)


Melalui keterangan unggahannya, Teuku Ryan pun menuliskan ucapan Selamat Idul Adha dan menuliskan harapannya di momen Idul Adha ini.

