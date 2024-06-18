So Sweet, Aaliyah Massaid Ikut Keluarga Thariq Halilintar Sembelih Sapi

JAKARTA - Pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar merayakan Idul Adha bersama pada Senin, (17/6/2024). Aaliyah pun membagikan foto bersama Thariq yang tengah memegang pisau yang biasa digunakan untuk menyembelih hewan kurban.

Tak diketahui apakah keduanya sholat Idul Adha bersama atau tidak. Sebab, mereka tak membagikan momen kebersamaan saat sholat.

Aaliyah tampak sholat bersama ibunya, Reza Artamevia sementara Thariq sholat bersama kedua orangtuanya serta adik dan kakaknya dari Gen Halilintar yang kompak mengenakan baju muslim bernuansa warna merah.

Thariq dan Aaliyah nampaknya baru bertemu saat keluarga Thariq tengah menyembelih hewan kurban.

"Lagi magang," tulis Aaliyah Massaid dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @aaliyah.massaid, Selasa (18/6/2024).

Dalam video yang diunggah di akun Thariq, Aaliyah tampak ikut mengumandangkan takbir bersama Gen Halilintar saat adik Thariq, Saaih tengah bersiap untuk menyembelih sapi.