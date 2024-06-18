Proses Cerai, Istri Lee Beom Soo Kini Bekerja di Bali

SEOUL - Istri Lee Beom Soo, Lee Yoon Jin, mengumumkan bahwa dirinya kini menetap di Bali saat proses perceraian tengah diurus. Ia bahkan diketahui bekerja di salah satu hotel di Pulau Dewata tersebut.

Menurut keterangan di Instagram @yoonj.lee, Lee Yoon Jin bekerja sebagai Direktur Pemasaran dan Penjualan di sebuah hotel di Bali. Ia mengaku bersyukur bisa menjadi bagian dari kehidupan di Bali.

"Tujuan saya tahun ini adalah memperkenalkan permata tersembunyi ini (Hotel Tugu and F&B ke pasar Asia Timur. Saya bersyukur atas kesempatan untuk mempelajari warisan Indonesia dan terhubungan dengan rekan-rekan hebat di sini," tulis Lee Yoon Jin, dikutip Selasa (18/6/2024).

Lebih lanjut, menurut keterangan Naver, Lee Yoon Jin begitu senang menetap di Bali. Baginya, Bali bukan hanya rumah baru melainkan lokasi warisan Indonesia yang begitu luar biasa, termasuk di tempatnya bekerja.

"Tempat ini memiliki suasana unik yang secara harmonis memadukan unsur tradisional dan kenyamanan modern berdasarkan bangunan yang masih erat kaitannya dengan sejarah dan warisan budaya yang indah," katanya.

Di Instagram, Lee Yoon Jin juga memperlihatkan dirinya mengenakan kebaya ala wanita Bali. Di momen itu, ia memilih kebaya berwarna putih dipasangkan dengan kain kuning dan ornamen berupa selendang yang diikat di pinggang. Sudah seperti warga lokal, ya, tampilannya.

Diberitakan sebelumnya, anak perempuan Lee Yoon Jin dan Lee Beom Soo kini bersekolah di Bali. Gadis cantik itu ke sekolah naik ojek online. Keseruan itu bisa dilihat di Instagram Lee Yoon Jin.