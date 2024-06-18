Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Menyesal Usai Marahi Bilqis Khumairah Razak hingga Nangis Kejer

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |09:01 WIB
Ayu Ting Ting Menyesal Usai Marahi Bilqis Khumairah Razak hingga Nangis Kejer
Ayu Ting Ting menyesal sering marahi Bilqis (Foto: IG Ayu)
A
A
A

DEPOK - Ayu Ting Ting mengungkapkan penyesalan usai memarahi anaknya, Bilqis Khumairah Razak, hingga menangis kejer.

Sejatinya, Ayu mengaku memilih menjadi sosok ibu yang tegas dan galak ketika mendidik sang putri.

Dia khawatir Bilqis terjerumus ke dalam pergaulan negatif seiring beranjak remaja.

Namun, saat ia marah besar karena kesalahan sang anak, sang pedangdut pun sangat menyesali perbuatannya.

Ayu Ting Ting Menyesal Usai Marahi Bilqis Khumairah Razak hingga Nangis Kejer

"Iyaa suka ada nyesel banget, kadang pas dia nangis apalagi sampai kejer, kan saya tinggi ya marahnya ngomel terus, itu saya minta maaf," ucap Ayu Ting Ting di rumahnya Kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (17/6/2024).

Selain itu, wanita 31 tahun tersebut juga ingin memberikan contoh kepada anaknya untuk mudah meminta maaf ketika melakukan kesalahan.

"Saya kasih contoh suapaya dia tahu kalau salah minta maaf," tegasnya.

Halaman:
1 2
