HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Irfan Hakim Antar Sapi Kurban ke Bandung Sampai Harus Buka Puasa Arafah di Truk

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |08:01 WIB
Cerita Irfan Hakim Antar Sapi Kurban ke Bandung Sampai Harus Buka Puasa Arafah di Truk
Sapi kurban Irfan Hakim (Foto: IG Irfan Hakim)
A
A
A

JAKARTA - Irfan Hakim menjadi salah satu artis tanah air yang setiap berkurban selalu menjadi sorotan. Sebab, Irfan Hakim seolah telah 'bonding' dengan sapi-sapinya sebelum dikurbankan. Dia selalu melakukan hal-hal yang spesial pada sapi-sapi yang dikurbankannya.

Tahun ini, ada empat sapi jumbo yang sudah diurusnya sejak enam bulan yang lalu. Sejak diurus di rumahnya, sapi-sapi tersebut seringkali diajak deep talk oleh presenter kelahiran Bandung itu untuk menjalin kedekatan emosional. Sapi-sapi jumbo berukuran lebih dari 1 ton tersebut bernama Condrosimo, Nicki, Bomber, dan Janoko.

Cerita Irfan Hakim Antar Sapi Kurban ke Bandung Sampai Harus Buka Puasa Arafah di Truk

Salah satu sapi bernama Nicki pun diantar oleh Irfan Hakim ke Bandung. Tampaknya Irfan akan menyembelih Nicki di sana. Irfan Hakim pun membagikan video saat dirinya berada di dalam truk bersama Nicki dan salah satu sapinya. Dia juga ditemani salah satu tim yang selama ini membantu mengurus Nicki bernama Bagus.

"Oke guys gue masih di truk nih, bareng nicki (sapi)," ujar Irfan Hakim dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @irfanhakim75, Senin (17/6/2024).

Halaman:
1 2
