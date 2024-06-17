Fati Indraloka Rayakan Iduladha Tanpa Babe Cabita, Singgung soal Ikhlas

JAKARTA - Istri Babe Cabita, Fati Indraloka merasakan momen Iduladha yang begitu berbeda di tahun ini. Pasalnya, Iduladha kali ini harus dilewati oleh Fati hanya bersama kedua anaknya, tanpa sang suami disisinya yang telah meninggal dunia.

Fati pun mengajak kedua anaknya untuk berziarah ke makam Babe Cabita, Fati menyebut bahwa Iduladha di tahun ini dimaknai sebagai momentum untuk ikhlas atas apa yang dimiliki. Fati tampaknya telah merelakan sang suami untuk kembali ke hadapan Tuhan.

"Makna Iduladha kami tahun ini, merelakan rasa memiliki ini karena hakikatnya kita semua milik-Nya dan kepada-Nya lah kita semua akan kembali. Iduladha 2024," ujar Fati Indraloka dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @fatiyw.

Sebelumnya di malam takbiran, Fati sempat mengungkap perasaan tak enak hati yang dirasakannya ketika mendengar gema takbir berkumandang.

Pasalnya, gema takbir seolah mengingatkannya bahwa setelah Idul Fitri, momen Iduladha juga harus dilewatinya tanpa Babe Cabita disisinya.

"Yang gak OKE itu ternyata ketika mendengar suara takbir lebaran menyadarkan kalo ini hari raya kedua setelah idul Fitri tanpaaaaa dia," ungkapnya.