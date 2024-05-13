Istri Babe Cabita Hibahkan Uang Lelang Rp212 Juta ke Masjid dan Ponpes

JAKARTA - Lelang Vespa Darling 50 milik Babe Cabita telah ditutup sejak 5 Mei lalu. Diketahui, Vespa peninggalan komika bernama lengkap Priya Prayoga Pratama itu berhasil dilelang dengan penawaran tertinggi di angka Rp212 juta.

"Alhamdulillah lelang vespa abang babe cabita rahimahullah kemarin berjalan lancar dengan hraga terakhir di Rp 212.000.000 Masya Allah," tulis istri Babe, Fati Indraloka di unggahannya.

"Vespanya juga sudah dikirim dan diterima oleh pemilik barunya," sambungnya.

Usai laku terjual, pihak keluarga pun memutuskan untuk menghibahkan uang tersebut ke Masjid Al-Muwwahidin yang berlokasi di Medan. Selain itu, uang tersebut jika disumbangkan untuk Pembangunan Pondok Pesantren Al-Bayan Al-Islami di Deli Serdang Sumatera Utara melalui sebuah Yayasan.

"Hasil penjualan dari lelang tersebut sudah kami berikan kepada perwakilan Masjid Al-Muwwahidin dan Pembangunan Pondok Pesantren Al-Bayan Al-Islami yang ada di Deli Serdang melalui sedekah kreatif yayasan Ustadz Khalid Basalamah," jelas Fati.

Keluarga berharap agar hasil lelang yang disumbangkan tersebut bisa menjadi amal jariyah dan juga pahala untuk Babe.

"Semoga Allah merahmati menerima kebaikan yg kita lakukan ini dan menjadikan pahala serta amal jariyah buat rakhmatullah suami saya (babe cabita)," tandasnya.

(van)