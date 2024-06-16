Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tiara Andini Ternyata Sempat Ingin Menyerah Berkarier di Dunia Musik

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |20:45 WIB
Tiara Andini Ternyata Sempat Ingin Menyerah Berkarier di Dunia Musik
Tiara Andini ternyata sempat ingin menyerah berkarier di dunia musik (Foto: Instagram/tiaraandini)
A
A
A

JAKARTA - Tiara Andini dikenal sebagai salah satu penyanyi yang karya-karyanya selalu meledak di pasaran. Lagu-lagunya seperti Masih Hatiku, Merasa Indah, Usai terus diputar hingga berseliweran di media sosial.

Siapa sangka, sebelum sampai di titik ini, Tiara sempat berniat untuk menyerah menggapai mimpinya di dunia tarik suara. 

Hal ini bermula kegagalan yang dialaminya saat mengikuti ajang pencarian bakat di usia 15 tahun.

"Waktu itu aku masih umur 15 tahun masih cukup muda ya dan itu aku udah mau mencoba untuk ikut ajang pencarian bakat dan ternyata singkat cerita di situ aku gagal gitu ya nggak lolos," ujar Tiara Andini di kawasan Thamrin, Jakarta, belum lama ini.

Kegagalan itu sampai membuatnya terpuruk. Tiara mulai merasa insecure karena usahanya tak membuahkan hasil.

Tiara Andini

Tiara Andini ternyata sempat ingin menyerah berkarier di dunia musik (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

"Di titik itu aku merasa sempat merasa kayaknya udah deh udah untuk mencapai mimpi ini kayaknya udah nih sampai sini aja gitu karena ya itu tadi 'kok aku gagal ya' padahal aku sudah berusaha semaksimal mungkin," tambahnya.

Dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat ternyata menjadi pelecut semangat untuk dirinya bangkit dari keterpurukan dan mengembalikan kepercayaan diri. Akhirnya, Tiara pun kembali mencoba peruntungan di ajang pencarian bakat lainnya dan meyakinkan diri bahwa perjuangannya belum boleh diakhiri sampai dirinya meraih mimpinya.

"Pada akhirnya alhamdulillah aku dapat support dari keluarga dari teman-teman sahabat-sahabat aku di sekitar aku dan akhirnya aku bisa menemukan titik cerahnya lagi bahwa aku harus bangkit gitu ya aku harus percaya diri dan akhirnya aku bisa ikut di ajang pencarian bakat yang lain aku bisa ikut Indonesia Idol di tahun 2019," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182915/tiara_andini-R5J8_large.jpg
Cerita Tiara Andini Pernah Jadi Korban Pelecehan Seksual: Aku Sedih dan Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/205/3178144/tiara_andini-b8e4_large.jpg
Edelweiss, Album Penuh Kedua dari Tiara Andini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/33/3106068/tiara_andini-pE4R_large.jpg
Tiara Andini Menangis Haru di Konser Super Diva, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/194/3061302/tiara_andini-K8rT_large.jpg
Tampilan Tiara Andini Anggun Berhijab di Pembukaan PON Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3061227/tiara_andini-kMx0_large.jpg
Tiara Andini Banjir Pujian saat Tampil Berhijab di Pembukaan PON XXI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/33/3004923/mahalini-dan-rizky-febian-segera-menikah-tiara-andini-persembahkan-lagu-pernikahan-kita-G47mA1VrXt.jpg
Mahalini dan Rizky Febian Segera Menikah, Tiara Andini Persembahkan Lagu Pernikahan Kita
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement