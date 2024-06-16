Tiara Andini Ternyata Sempat Ingin Menyerah Berkarier di Dunia Musik

Tiara Andini ternyata sempat ingin menyerah berkarier di dunia musik (Foto: Instagram/tiaraandini)

JAKARTA - Tiara Andini dikenal sebagai salah satu penyanyi yang karya-karyanya selalu meledak di pasaran. Lagu-lagunya seperti Masih Hatiku, Merasa Indah, Usai terus diputar hingga berseliweran di media sosial.

Siapa sangka, sebelum sampai di titik ini, Tiara sempat berniat untuk menyerah menggapai mimpinya di dunia tarik suara.

Hal ini bermula kegagalan yang dialaminya saat mengikuti ajang pencarian bakat di usia 15 tahun.

"Waktu itu aku masih umur 15 tahun masih cukup muda ya dan itu aku udah mau mencoba untuk ikut ajang pencarian bakat dan ternyata singkat cerita di situ aku gagal gitu ya nggak lolos," ujar Tiara Andini di kawasan Thamrin, Jakarta, belum lama ini.

Kegagalan itu sampai membuatnya terpuruk. Tiara mulai merasa insecure karena usahanya tak membuahkan hasil.

"Di titik itu aku merasa sempat merasa kayaknya udah deh udah untuk mencapai mimpi ini kayaknya udah nih sampai sini aja gitu karena ya itu tadi 'kok aku gagal ya' padahal aku sudah berusaha semaksimal mungkin," tambahnya.

Dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat ternyata menjadi pelecut semangat untuk dirinya bangkit dari keterpurukan dan mengembalikan kepercayaan diri. Akhirnya, Tiara pun kembali mencoba peruntungan di ajang pencarian bakat lainnya dan meyakinkan diri bahwa perjuangannya belum boleh diakhiri sampai dirinya meraih mimpinya.

"Pada akhirnya alhamdulillah aku dapat support dari keluarga dari teman-teman sahabat-sahabat aku di sekitar aku dan akhirnya aku bisa menemukan titik cerahnya lagi bahwa aku harus bangkit gitu ya aku harus percaya diri dan akhirnya aku bisa ikut di ajang pencarian bakat yang lain aku bisa ikut Indonesia Idol di tahun 2019," jelasnya.