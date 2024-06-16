Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kekayaan Lesti Kejora Disebut Mencapai Rp322 Miliar, Rizky Billar Protes

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |19:45 WIB
Kekayaan Lesti Kejora Disebut Mencapai Rp322 Miliar, Rizky Billar Protes
Rizky Billar protes kekayaan Lesti Kejora disebut mencapai Rp322 miliar (Foto: Instagram @rizkybillar)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Billar tak terima dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa kekayaan sang istri, Lesti Kejora mencapai Rp322 miliar. Apalagi dalam pemberitaan tersebut, Lesti Kejora disebut masuk dalam daftar artis terkaya di Indonesia.

Menurutnya, informasi tersebut salah hingga berpotensi untuk membuat orang lain semakin mudah merendahkannya sebagai seorang suami.

"Bukan nggak bangga dengan istri gua, justru gw bangga sekali. Cuma ya pliiis. Cukup lah karakter gua dihancurkan 2 tahun lalu yang efeknya masih berasa sampai sekarang," protes Rizky Billar di Instagram story @rizkybillar.

Rizky Billar bukannya tidak bersyukur bila memang benar pendapatan Lesti Kejora mencapai nominal yang diberitakan. Hanya saja nominal tersebut tidak benar dan ia pun khawatir orang yang tidak mengetahui kebenaran kemakan dengan pemberitaan tersebut.

Rizky Billar

Rizky Billar protes kekayaan Lesti Kejora disebut mencapai Rp322 miliar (Foto: Instagram @rizkybillar)

"Kita sih aamiinin ya. Cuma ya mbo dipikir-pikir dulu lah sebelum bikin artikel, minimal riset gitu. Artikel-artikel lu yang hiperbola begini yang buat orang yang awam dan ga ngikutin perjalanan kita akhirnya latah merendahkan suaminya," jelas Rizky Billar.

Ditambah lagi, semenjak menikah Lesti Kejora memang sudah jarang mengambil acara off air.

"Off air lesti jarang semenjak nikah (which is itu salah sektor terbesar pendapatan penyanyi) core income kita itu bukan dari Tv melainkan dari Capital Gain," terang Rizky Billar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174319/lesti_kejora_dan_rizky_billar-wAGv_large.jpg
Szoboszlai Dominik Balas Komentar Lesti Kejora, Rizky Billar Langsung Ngadu ke Kendall Jennar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157148/lesti_kejora-M0Dl_large.jpg
Lesti Kejora Tahan Tangis di Mahkamah Konstitusi, Curhat Usai Dilaporkan soal Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/206/3155714/film_lebih_dari_selamanya-D5Aq_large.jpeg
Film Lebih dari Selamanya Dikaitkan dengan Lagu Lesti Kejora, Ini Kata Produser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/205/3144575/yoni_dores-FdxT_large.jpg
Bantah Peras Lesti Kejora, Yoni Dores: Saya Tak Pernah Mikir Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142311/king_nassar-IEOF_large.JPG
Dukungan King Nassar untuk Lesti Kejora Usai Dilaporkan karena Kasus Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142123/iis_dahlia_dan_lesti_kejora-6CPj_large.jpg
Yoni Dores Klaim Lagunya Booming Berkat Iis Dahlia, Bukan Lesti Kejora
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement