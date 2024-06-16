Kekayaan Lesti Kejora Disebut Mencapai Rp322 Miliar, Rizky Billar Protes

JAKARTA - Rizky Billar tak terima dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa kekayaan sang istri, Lesti Kejora mencapai Rp322 miliar. Apalagi dalam pemberitaan tersebut, Lesti Kejora disebut masuk dalam daftar artis terkaya di Indonesia.

Menurutnya, informasi tersebut salah hingga berpotensi untuk membuat orang lain semakin mudah merendahkannya sebagai seorang suami.

"Bukan nggak bangga dengan istri gua, justru gw bangga sekali. Cuma ya pliiis. Cukup lah karakter gua dihancurkan 2 tahun lalu yang efeknya masih berasa sampai sekarang," protes Rizky Billar di Instagram story @rizkybillar.

Rizky Billar bukannya tidak bersyukur bila memang benar pendapatan Lesti Kejora mencapai nominal yang diberitakan. Hanya saja nominal tersebut tidak benar dan ia pun khawatir orang yang tidak mengetahui kebenaran kemakan dengan pemberitaan tersebut.

Rizky Billar protes kekayaan Lesti Kejora disebut mencapai Rp322 miliar (Foto: Instagram @rizkybillar)

"Kita sih aamiinin ya. Cuma ya mbo dipikir-pikir dulu lah sebelum bikin artikel, minimal riset gitu. Artikel-artikel lu yang hiperbola begini yang buat orang yang awam dan ga ngikutin perjalanan kita akhirnya latah merendahkan suaminya," jelas Rizky Billar.

Ditambah lagi, semenjak menikah Lesti Kejora memang sudah jarang mengambil acara off air.

"Off air lesti jarang semenjak nikah (which is itu salah sektor terbesar pendapatan penyanyi) core income kita itu bukan dari Tv melainkan dari Capital Gain," terang Rizky Billar.