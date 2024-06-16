Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Batal Tampil di Konser David Foster, Jessie J Minta Maaf

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |13:45 WIB
Batal Tampil di Konser David Foster, Jessie J Minta Maaf
Jessie J minta maaf usai batal tampil di konser David Foster (Foto: Instagram/jessiej)
JAKARTA - Penyanyi Jessie J batal tampil di konser Hitman Returns, David Foster, and Friends yang digelar pada 14 dan 15 Juni 2024. Pembatalan sepihak dari Jessie J itu dikarenakan alasan kesehatan mental.

Hal itu cukup disayangkan lantaran beberapa waktu lalu, Jessie J bersama keluarganya telah diberikan liburan ke Bali oleh promotor karena berada di Indonesia sejak 1 Juni 2024.

Penyanyi asal Inggris itu pun kemudian meminta maaf atas batalnya tampil di konser David Foster. Permintaan maaf tersebut disampaikan Jessie J melalui video yang diunggah di story Instagram pribadinya.

"Untuk semua fans Indonesia, saya minta maaf sekali tidak bisa hadir dalam pertunjukan David Foster hari ini dan besok di Jakarta,” kata Jessie J dikutip dari story Instagram @jessiej yang diunggah ulang oleh Color Live Asia selaku promotor.

Jessie J

Jessie J minta maaf usai batal tampil di konser David Foster (Foto: Instagram/colorasialive)

Atas pembatalannya ini, Jessie J tahu bahwa banyak pihak yang merasa kecewa lantaran pembatalan ini diumumkan jelang penampilannya.

"Aku tahu banyak dari kalian yang sudah bepergian ke sini, membeli tiket. Aku merasa buruk sekali," ujar Jessie J.

"Karena sesuatu hal yang pribadi, aku harus terbang ke London secepatnya dan berada di sini," tambahnya.

Pelantun Price Tag ini berharap bisa berada di dua tempat dalam waktu bersamaan akan tetapi ia benar-benar harus kembali ke London.

