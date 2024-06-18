Jessie J Dihujat Netizen Indonesia Usai Batal Tampil di Jakarta

Jessie J dihujat netizen Indonesia usai batal tampil di Jakarta (Foto: Instagram/jessiej)

JAKARTA - Penyanyi asal Inggris, Jessie J masih menjadi sorotan netizen di Indonesia. Hal itu terjadi usai keputusannya untuk batal manggung di konser David Foster yang berlangsung 15 Juni lalu.

Padahal sebelumnya, Jessie J sudah sempat menginjakkan kakinya di Indonesia, bahkan berlibur dengan keluarganya di Bali.

Sayangnya, pelantun Price Tag itu tiba-tiba memutuskan sepihak untuk batal tampil di Jakarta. Hal ini membuat Jessie banjir hujatan dari warganet Tanah Air.

Menerima banyak kritik pedas, Jessie justru membalasnya dengan sindiran. Lewat Insta Story-nya, @jessiej, ia mengunggah quotes soal karier dan identitas.

“Pengingat lembut: Karir Anda tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi identitas Anda secara keseluruhan,” bunyi quotes tersebut.

Tak hanya itu, wanita 36 tahun ini juga membagikan quotes lainnya. Ia memposting quotes seolah menunjukan dirinya untuk tak perlu meminta maaf atas dirinya sendiri.

“Anda tidak perlu meminta maaf atas siapa diri Anda. Anda sudah cukup,” tambahnya.

Sebelumnya, istri dari pihak promotor Color Asia Live, Cynthia Tan mengungkap bagaimana Jessie J bisa tiba-tiba membatalkan penampilannya di Jakarta. Lewat akun TikTok @cynthiatan, ia mengatakan pihak promotor mulanya sudah mengakomodasikan Jessie J untuk liburan ke Bali selama 10 hari sebelum tampil di konser David Foster.