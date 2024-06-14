Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marion Jola Rayakan Ulang Tahun ke-24 Bareng Sang Kekasih di Rumah Sakit

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |14:22 WIB
Marion Jola Rayakan Ulang Tahun ke-24 Bareng Sang Kekasih di Rumah Sakit
Marion Jola rayakan ultah ke-24 bareng kekasih di rumah sakit (Foto: Instagram/lalamarionmj)
JAKARTA - Marion Jola genap berusia 24 tahun pada 12 Juni 2024. Di momen pertambahan usianya, perempuan yang akrab disapa Lala ini merayakannya dengan cukup berbeda, lantaran dia harus dirawat di rumah sakit.

Diketahui, pelantun Pergi Menjauh ini. harus diopname akibat sakit yang dia derita.

Seperti yang terlihat di unggahan Marion Jola di Instagram pribadinya. Terlihat duduk bersandar di atas ranjang rumah sakit sambil tangan kirinya diinfus.

Terlihat juga banyak buket bunga serta balon ucapan ulang tahun di sekeliling Lala.

Marion Jola

Marion Jola rayakan ultah ke-24 bareng kekasih di rumah sakit (Foto: Instagram/lalamarionmj)


"Selamat 24 tahun Lala. Gemini 12 Juni yang seumur-umur puji Tuhan belum pernah sakit opname di RS, eh ternyata di ulang tahun yang ke 24 akhirnya merasakan experience masuk rumah sakit," tulis Marion Jola di Instagram @lalamarionmj, Kamis (13/6/2024).

Lebih lanjut Marion Jola bercerita bahwa dirinya merupakan cucu kesayangan. Namun ia harus masuk rumah sakit jauh dari keluarga.

"Kalau kata papa, aku cucu pertama keluarga kesayangan opa, oma, cewek pertama di keluarga yang paling disayang, paling dimanja saat itu. Ya tapi siapa sangka umur 24 masuk RS malah jauh dari keluarga," lanjut Marion Jola.

Kendati begitu, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu tetap bersyukur karena punya banyak orang yang menyayanginya dan senantiasa setia menjaganya di Jakarta. Salah satunya ia ditemani oleh sang kekasih Dennis Talakua.

