HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marion Jola Girang Nonton Konser Bruno Mars: Akhirnya Ketemu Langsung

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |13:45 WIB
Marion Jola Girang Nonton Konser Bruno Mars: Akhirnya Ketemu Langsung
Marion Jola tonton konser Bruno Mars di Thailand (Foto: IG Marion)
A
A
A

JAKARTA - Marion Jola baru saja membagikan momennya menyaksikan langsung konser penyanyi Amerika Serikat, Bruno Mars. Momen itu dibagikan pelantun Ragu itu di akun Instagram-nya, @lalamarionmj.

Lala, akrab Marion disapa rela terbang langsung ke Bangkok, Thailand untuk menyaksikan konser superstar Hollywood ini. Ia bahkan mengenang masa-masa saat membawakan lagu That’s What I Like milik Bruno Mars saat audisi Indonesian Idol beberapa waktu lalu.

Marion Jola Girang Nonton Konser Bruno Mars: Akhirnya Ketemu Langsung

“Akhirnya Bruno Mars. Setelah bawain That’s What I Like di audisi, lagu yang membuka jalanku bernyanyi, akhirnya ketemu langsung sama yang punya lagu,” tulis Lala, dikutip Senin (1/4/2024).

Dalam postingan itu, Lala membagikan video-video saat Bruno Mars bernyanyi di atas panggung. Terlihat pelantun Talking To The Moon itu begitu antusias memberikan penampilan di konser tersebut.

Beberapa kali terlihat Lala begitu bahagia menyaksikan langsung musisi idolanya ini. Adapula momen Lala menangis dan syok saat lagu-lagu favoritnya dibawakan Bruno Mars.

“Nangis happy nangis happy, but for sure it was one of the best things ever happened in my life,” tambah Marion Jola.

Halaman:
1 2
