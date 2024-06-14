Ria Ricis Pamer Momen Berdoa di Depan Kakbah saat Beribadah Haji

Ria Ricis pamer momen berdoa di depan Kakbah saat beribadah Haji (Foto: Instagram/riaricis1795)

JAKARTA - Ria Ricis telah sampai di Tanah Suci Mekkah untuk menjalani ibadah haji. Tak sendirian, sang YouTuber diketahui pergi haji bersama kedua kakaknya, Oki Setiana Dewi dan Shindy Putri.

Diketahui, kepergian Ricis untuk menjalani ibadah Haji kali ini adalah pengalaman pertama kalinya bagi ibunda Moana tersebut. Melalui akun Instagram pribadinya, perempuan yang akrab disapa Ricis ini memamerkan momen dirinya tengah berdoa di depan Kakbah.

"Boleh jadi apa yang menurut mu baik, belum tentu baik menurut Allah. Begitupun sebaliknya," tulis Ria Ricis, di Instagram @riaricis1795.

Mantan istri Teuku Ryan ini berdoa semoga doa-doanya dikabulkan oleh Allah SWT.







"Semoga doa kita semua dikabul aamiin," tutup Ria Ricis.