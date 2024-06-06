Nostalgia Masa Kanak-Kanak, Fuji Berkesempatan Jadi Kasir di Minimarket

JAKARTA - Fujianti Utami dikenal sebagai seorang selebgram sekaligus influencer yang memiliki banyak pengikut. Kini Fuji pun sudah mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting dengan membintangi film berjudul Bukan Cinderella.

Baru-baru ini, Fuji pun berkesempatan untuk mencoba menjadi kasir di sebuah minimarket. Menariknya, Fuji mengatakan bahwa menjadi kasir membuatnya teringat dengan kenangan masa kecil bersama kakak-kakaknya.

"Aku pas kecil kan suka main kasir-kasiran sama kakak aku," ujar Fuji.

"Hari ini nostalgia main kasir-kasiran sama kakak aku tercapai, dan ini pengalaman yang seru serta menyenangkan buat aku, pokoknya acaranya seru banget," sambungnya.

Nostalgia masa kanak-kanak, Fuji berkesempatan jadi kasir minimarket (Foto: Instagram/fuji_an)

Mengetahui bahwa Fuji menjadi kasir dan melayani pelanggan di kawasan Pahlawan Seribu, BSD, Tangerang Selatan, para pelanggan pun terlihat cukup antusias. Mereka bahkan tampak bersemangat saat tahu dilayani oleh seorang Fuji di meja kasir.

BACA JUGA: Haji Faisal Jawab Kemungkinan Fuji Bakal Hadir di Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

Diketahui, Fuji berkesempatan menjadi kasir di Indomaret untuk memenuhi undangan dari brand parfum Morris. Momen ini digelar untuk mempromosikan parfum Morris edisi terbaru yaitu Frosted Edition dengan varian Eternal Glacier.

(van)