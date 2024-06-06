Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nostalgia Masa Kanak-Kanak, Fuji Berkesempatan Jadi Kasir di Minimarket

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |08:05 WIB
Nostalgia Masa Kanak-Kanak, Fuji Berkesempatan Jadi Kasir di Minimarket
Nostalgia masa kanak-kanak, Fuji berkesempatan jadi kasir minimarket (Foto: Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Fujianti Utami dikenal sebagai seorang selebgram sekaligus influencer yang memiliki banyak pengikut. Kini Fuji pun sudah mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting dengan membintangi film berjudul Bukan Cinderella.

Baru-baru ini, Fuji pun berkesempatan untuk mencoba menjadi kasir di sebuah minimarket. Menariknya, Fuji mengatakan bahwa menjadi kasir membuatnya teringat dengan kenangan masa kecil bersama kakak-kakaknya.

"Aku pas kecil kan suka main kasir-kasiran sama kakak aku," ujar Fuji.

"Hari ini nostalgia main kasir-kasiran sama kakak aku tercapai, dan ini pengalaman yang seru serta menyenangkan buat aku, pokoknya acaranya seru banget," sambungnya.

Fuji

Nostalgia masa kanak-kanak, Fuji berkesempatan jadi kasir minimarket (Foto: Instagram/fuji_an)

Mengetahui bahwa Fuji menjadi kasir dan melayani pelanggan di kawasan Pahlawan Seribu, BSD, Tangerang Selatan, para pelanggan pun terlihat cukup antusias. Mereka bahkan tampak bersemangat saat tahu dilayani oleh seorang Fuji di meja kasir.

Diketahui, Fuji berkesempatan menjadi kasir di Indomaret untuk memenuhi undangan dari brand parfum Morris. Momen ini digelar untuk mempromosikan parfum Morris edisi terbaru yaitu Frosted Edition dengan varian Eternal Glacier.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184964/fujianti_utami_putri-PO60_large.jpg
Fuji Pakai Gelang Mewah, Harganya Capai Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement