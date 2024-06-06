Meggy Wulandari Minta Kiwil Serahkan Nafkah ke Anak Secara Langsung

JAKARTA - Meggy Wulandari meminta agar mantan suaminya, Kiwil, bisa memberikan nafkah untuk anaknya-anaknya secara langsung. Dalam artian, tidak perlu memakai dirinya sebagai perantara pemberian nafkah.

Bukan tanpa alasan, sebab, saat ini keduanya telah bercerai dan Meggy pun sudah tak lagi ingin berkomunikasi apapun dengan sang mantan.

"Kalau emang berniat biayai anak-anak karena Allah gausah komunikasi lewat ibunya," tutur Meggy Wulandari dalam wawancaranya.

"Kan udah mantan," tegasnya.

Menurut Meggy, nafkah Kiwil untuk anaknya sebagai bentuk pertanggungjawaban sang komedian, bisa diberikan langsung pada anaknya atau melalui perantara orang tuanya. Apalagi anak-anak Kiwil dari pernikahannya dengan Meggy sudah cukup besar dan bisa diajak berbicara lewat telepon.

"Jadi bisa langsung ke orang tua saya atau ke anak-anak, karena nomor anak-anak juga gak ada yang ganti, dia tahu ko," bebernya.

Meggy sendiri mengatakan bahwa Kiwil mengetahui betul nomor handphone sang anak, sehingga dia bisa langsung menghubungi tanpa melalui perantaranya sebagai pemegang hak asuh anak.

"Anakku udah pada besar, udah ada yang kuliah, ada yang SMP, jadi gak perlu komunikasi lewat saya dulu, nomor telepon mereka tau, mas Kiwil juga pasti masih simpan nomor telpon ibu saya," tutur Meggy.