Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Soleh Solihun Minta Presiden Jokowi Batalkan Program Tapera : Merugikan Orang

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |18:01 WIB
Soleh Solihun Minta Presiden Jokowi Batalkan Program Tapera : Merugikan Orang
Soleh Solihun minta Presiden Jokowi batalkan Tapera (Foto: IG Soleh)
A
A
A

JAKARTA - Soleh Solihun ikut mengungkap keresahannya dengan meminta Presiden Jokowi membatalkan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera. Pesan ini disampaikannnya melalui unggahan Instagram pribadinya.

Soleh Solihun menyampaikan pesan bukan berdasarkan asumsi pribadinya saja melainkan dia menyebut bahwa sudah banyak pakar yang merasa program Tapera tak perlu dijalankan.

Soleh Solihun Minta Presiden Jokowi Batalkan Program Tapera : Merugikan Orang

“Halo Pak Presiden dan para pejabat yang bikin PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera, tolong dong dipikirin lagi, dibatalin lah itu PP-nya. Kan udah banyak tuh ahli yang ngomong soal mengapa Tapera tidak sebaiknya dijalankan," ujar Soleh Solihun dikutip dari unggahan Instagram @solehsolihun, Rabu (5/4/2024).

Komika 44 tahun itu juga mengungkap pengalamannya yang pernah merasakan bertahan hidup dengan penghasilan yang terbilang pas-pasan. Rasanya begitu berat saat menghadapi situasi tersebut, terlebih jika penghasilan itu masih harus dipotong iuran Tapera. Belum lagi jika perusahaan tempat bekerja juga dibebankan iuran untuk Tapera. Tentu menimbulkan efek domino yang lagi-lagi bisa merugikan rakyat.

“Kalau saya cuma mau ngomong, saya 7,5 tahun pernah merasakan penghasilan se-UMR, atau sedikit di atas UMR, itu beda 100 (Rp100 ribu), 200 (Rp200 ribu), atau Rp50 ribu per bulan, kerasa. Ini tiba-tiba ditambah lagi, ada tabungan tapi wajib, tapi nabung, tapi wajib. Udah gitu kantor harus bayar 0,5%, wah, kalau kantornya tiba-tiba bilang kebanyakan pengeluaran harus di-PHK karyawannya, ah! Pusing, Pak,” ujar Soleh.

Soleh sendiri tetap berusaha berpikiran positif dengan mengambil sudut pandang Tapera sebagai wujud dari semangat gotong royong serta ingin membantu rakyat mendapatkan rumah di tengah kondisi penghasilan yang pas-pasan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014220/ernest-prakasa-dan-soleh-solihun-beri-tanggapan-soal-program-tapera-aqZX0IseAO.jpg
Ernest Prakasa dan Soleh Solihun Beri Tanggapan Soal Program Tapera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014115/soleh-solihun-bingung-soal-hitungan-program-tapera-9T9m5JiIzh.jpg
Soleh Solihun Bingung soal Hitungan Program Tapera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/206/3000311/reaksi-kocak-hamish-daud-saat-soleh-solihun-ungkap-keinginan-garap-film-dokumenter-raisa-ASz1n6muiT.jpg
Reaksi Kocak Hamish Daud saat Soleh Solihun Ungkap Keinginan Garap Film Dokumenter Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/15/33/2727536/soleh-solihun-sebut-geng-motor-the-prediksi-punya-fans-bocah-hingga-ibu-ibu-bcAAnr4jaH.jpg
Soleh Solihun Sebut Geng Motor The Prediksi Punya Fans Bocah hingga Ibu-Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/10/33/2438749/tak-sengaja-bagikan-info-penipuan-oksigen-soleh-solihun-minta-maaf-ihKQ7rOykP.jpg
Tak Sengaja Bagikan Info Penipuan Oksigen, Soleh Solihun Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/20/33/2020788/selamat-soleh-solihun-dikaruniai-buah-hati-ke-2-VLEChBnR5f.jpg
Selamat, Soleh Solihun Dikaruniai Buah Hati Ke-2
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement