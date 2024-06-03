Irish Bella Dihujat Usai Lakukan Pemotretan Bareng Pria, Ternyata Adiknya Sendiri

JAKARTA - Irish Bella mendadak membuat netizen di sosial media heboh. Pasalnya, ia baru-baru muncul potret Irish Bella saat tengah melakukan sesi foto pemotretannya dengan lawan jenis.

Mulanya, salah satu foto dalam sesi pemotretan itu dibagikan oleh fotografer Rio Motret. Melalui unggahan Instagramnya @riomotret, tampak Irish Bella mengenakan gaun krem lengkap dengan hijab dan veil.

Ibu dua anak itu tampak menggandeng seorang pria yang tak ditampakkan wajahnya. Dagunya tampak bertopang pada bahu pria itu menjadikan mereka tampak begitu romantis. Bahkan, pria tersebut mengenakan jas dengan warna yang senada dengannya.

Tanpa mencari tahu siapa sosok pria yang tengah berfoto dengan Irish Bella, netizen langsung melayangkan hujatan. Bahkan, tak sedikit netizen mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ibel tidaklah etis, lantaran dianggap terlalu cepat mendapatkan sosok pengganti Ammar Zoni.

"Kenapa harus dengan lawan jenis sich kak..kan bukan mahromnya," tulis @iyh***

"Udah menikah lagi kah kok cepet amat ya," tulis @gen**.

"Cepat amat dapat penggantinya," tulis @syaf**.

Kendati begitu, sebagian netizen menyadari bahwa sosok pria yang berfoto dengan ibu dua anak itu adalah adiknya sendiri, Sean Ivan.

Benar saja, saat mantan istri Ammar Zoni itu mengunggah foto-foto lainnya dalam pemotretan itu, langsung diperlihatkannya wajah sang adik. Irish Bella tampak merangkul Sean lalu berpose menggemaskan dengan mencubit pipi adiknya.